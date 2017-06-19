Business licenses: June 19, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware as a revenue source.
RETAILER
CHEFFRED’S CAFE LLC
EASTERN SHORE HYDROPONICS 10912 COUNTY SEAT HWY
LAUREL, DE 19956-3688
CINDERELLA DANIELLE
GETTING SEW CRAFTY
21 TROMBONE CT
NEWARK, DE 19713-1959
CITY MARKET CORPORATION
CITY MARKET
2402 N MARKET ST
WILMINGTON, DE 19802-4232
CLAVIER STEVEN
ALL SALES
283 FAWN HAVEN WALK
DOVER, DE 19901-6591
CLAYTON TRAIN STATION LLC
STUBBORN SOUL
21 W MAIN ST
MIDDLETOWN, DE 19709-1017
CLEGG EVA A
EVA’S BAKLAVA AND MORE 703 BERRY RD
WILMINGTON, DE 19810-1015
CLOUD HOUSE
9 ELAN HALL
NEWARK, DE 19711-5944
LESSEE
CHERRY POINT PROPERTIES, LLC
7313 LANCASTER PIKE
HOCKESSIN, DE 19707-9278
LESSOR
CHERRY POINT PROPERTIES, LLC
7313 LANCASTER PIKE
HOCKESSIN, DE 19707-9278
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
CHERYL S SADEGHEE LCSW
35 CHILMARK CT
BEAR, DE 19701-3816
CHIEF STORYTELLER LLC THE
9907 POMONA DR
BETHESDA, MD 20817-1753
CHILD PASSENGER SAFETY INC.
3 DUBB DR
NEWARK, DE 19702-6825
CHRISTIANA INSTITUTE OF
3521 SILVERSIDE RD STE 1G WILMINGTON, DE 19810-4900
CHRISTIANA INSTITUTE OF
1102 S DUPONT HWY STE 1
DOVER, DE 19901-4493
CLARK CLAIRE LORRAINE
CC SEWING
123 BURTON ST
GEORGETOWN, DE 19947-1607
CLARK GAIL M
278 WILMAS WAY
DOVER, DE 19901-5538
CLAVETTE CYNTHIA
SEASIDE SOLUTIONS
34084 MULBERRY LN
LEWES, DE 19958-4759
CLAYTON SELF STORAGE
411 S RODNEY ST
CLAYTON, DE 19938-7715
CLEANFELLA SERVICES, LLC
CLEANFELLA
32252 CAPTAINS CT
MILLSBORO, DE 19966-4459
CLEARWATER PONDS AND LANDSCAPING
65 GREENRIDGE RD
NEWARK, DE 19711-6704
CLOUGH HEALTH AND WELLNESS LLC
115 NORRIS RD
WILMINGTON, DE 19803-4516
CLYMER’S PROPERTY MAINTENANCE
12112 BLANCHARD RD
GREENWOOD, DE 19950-4417
CMC GROUP TAXES, LLC
92 S GERALD DR STE A
NEWARK, DE 19713-3216
CNMRI PA
113 NEUROLOGY WAY MILFORD, DE 19963-5368
CONTRACTOR
CHESCO CORING AND CUTTING OF DEL
473 OLD AIRPORT ROAD
NEW CASTLE, DE 19720-1001
CLARK SERVICE GROUP, INC
2551 HORSESHOE RD
LANCASTER, PA 17601-5939
CMF TIDEWATER LANDING LLC
38017 FENWICK SHOALS BLVD SELBYVILLE, DE 19975-9102
SALES REPRESENTATIVE
CHRIS MCGONIGAL INC
218 CAMERTON LN
TOWNSEND, DE 19734-2871
CLEEN FINISH JANITORIAL SERVICES
2206 INMAN DR
WILMINGTON, DE 19808-3323
PHOTOGRAPHER
CLARKE DAVID S
2402 LANDON DR
WILMINGTON, DE 19810-3512
RESTAURANT
CLAYTON COLLECTIVE LLC
314 MAIN ST
CLAYTON, DE 19938-7701
WHOLESALER
CMB6 LLC
BIG LEAGUE JUICES
146 PEOPLES WAY
HOCKESSIN, DE 19707-1902