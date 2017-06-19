Business licenses: June 19, 2017

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Delaware Business Now
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Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware as a revenue source.

RETAILER

CHEFFRED’S CAFE LLC

EASTERN SHORE HYDROPONICS 10912 COUNTY SEAT HWY

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LAUREL, DE 19956-3688

CINDERELLA DANIELLE

GETTING SEW CRAFTY

21 TROMBONE CT

NEWARK, DE 19713-1959

CITY MARKET CORPORATION

CITY MARKET

2402 N MARKET ST

WILMINGTON, DE 19802-4232

CLAVIER STEVEN

ALL SALES

283 FAWN HAVEN WALK

DOVER, DE 19901-6591

CLAYTON TRAIN STATION LLC

STUBBORN SOUL

21 W MAIN ST

MIDDLETOWN, DE 19709-1017

CLEGG EVA A

EVA’S BAKLAVA AND MORE 703 BERRY RD

WILMINGTON, DE 19810-1015

CLOUD HOUSE

9 ELAN HALL

NEWARK, DE 19711-5944

LESSEE

CHERRY POINT PROPERTIES, LLC

7313 LANCASTER PIKE

HOCKESSIN, DE 19707-9278

LESSOR

CHERRY POINT PROPERTIES, LLC

7313 LANCASTER PIKE

HOCKESSIN, DE 19707-9278

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

CHERYL S SADEGHEE LCSW

35 CHILMARK CT

BEAR, DE 19701-3816

CHIEF STORYTELLER LLC THE

9907 POMONA DR

BETHESDA, MD 20817-1753

CHILD PASSENGER SAFETY INC.

3 DUBB DR

NEWARK, DE 19702-6825

CHRISTIANA INSTITUTE OF

3521 SILVERSIDE RD STE 1G WILMINGTON, DE 19810-4900

CHRISTIANA INSTITUTE OF

1102 S DUPONT HWY STE 1

DOVER, DE 19901-4493

CLARK CLAIRE LORRAINE

CC SEWING

123 BURTON ST

GEORGETOWN, DE 19947-1607

CLARK GAIL M

278 WILMAS WAY

DOVER, DE 19901-5538

CLAVETTE CYNTHIA

SEASIDE SOLUTIONS

34084 MULBERRY LN

LEWES, DE 19958-4759

CLAYTON SELF STORAGE

411 S RODNEY ST

CLAYTON, DE 19938-7715

CLEANFELLA SERVICES, LLC

CLEANFELLA

32252 CAPTAINS CT

MILLSBORO, DE 19966-4459

CLEARWATER PONDS AND LANDSCAPING

65 GREENRIDGE RD

NEWARK, DE 19711-6704

CLOUGH HEALTH AND WELLNESS LLC

115 NORRIS RD

WILMINGTON, DE 19803-4516

CLYMER’S PROPERTY MAINTENANCE

12112 BLANCHARD RD

GREENWOOD, DE 19950-4417

CMC GROUP TAXES, LLC

92 S GERALD DR STE A

NEWARK, DE 19713-3216

CNMRI PA

113 NEUROLOGY WAY MILFORD, DE 19963-5368

CONTRACTOR

CHESCO CORING AND CUTTING OF DEL

473 OLD AIRPORT ROAD

NEW CASTLE, DE 19720-1001

CLARK SERVICE GROUP, INC

2551 HORSESHOE RD

LANCASTER, PA 17601-5939

CMF TIDEWATER LANDING LLC

38017 FENWICK SHOALS BLVD SELBYVILLE, DE 19975-9102

SALES REPRESENTATIVE

CHRIS MCGONIGAL INC

218 CAMERTON LN

TOWNSEND, DE 19734-2871

CLEEN FINISH JANITORIAL SERVICES

2206 INMAN DR

WILMINGTON, DE 19808-3323

PHOTOGRAPHER

CLARKE DAVID S

2402 LANDON DR

WILMINGTON, DE 19810-3512

RESTAURANT

CLAYTON COLLECTIVE LLC

314 MAIN ST

CLAYTON, DE 19938-7701

WHOLESALER

CMB6 LLC

BIG LEAGUE JUICES

146 PEOPLES WAY

HOCKESSIN, DE 19707-1902

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Delaware Business Now is a five-day-a-week newsletter and associated website operated by Bird Street Media LLC. Chief Content Officer is Doug Rainey, a 30-year veteran of business journalism in the state of Delaware.

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