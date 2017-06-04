June 4, 2017 by

Business licenses: June 4, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware as a revenue raising tool.

RETAILER

BURLINGTON COAT FACTORY

BURLINGTON COAT FACTORY #1010 CAPITAL COMMONS

Advertisement

515 N DUPONT HWY

DOVER, DE 19901-3960

BURLINGTON COAT FACTORY

BURLINGTON COAT FACTORY #593 TRI STATE MALL

I 95 & NAAMANS ROAD

CLAYMONT, DE 19703

BUY AMERICAN LLC

2803 PHILADELPHIA PIKE STE 118 CLAYMONT, DE 19703-2506

CALLAHAN STEVEN E JR

CAPE CUSTOM SCREEN PRINTING

108 ISLE LN

MILTON, DE 19968-1152

CAMS TOOLBOX LLC

218 KELLER BEYER RD

NEW CASTLE, DE 19720-8733

CANO MARIA VIVIANA RIVERA

LA BOTANA

11290 TRUSSUM POND RD

LAUREL, DE 19956-4592

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

BUTLER ADRIAN D

INSPIRED FIT BY ADRIAN

1072 CORNISH RD

HARRINGTON, DE 19952-4000

BUTLER BRANDON N

ALWAYS CLEAN SPA SERVICE 38424 DRIFTWOOD UNIT 623 FRANKFORD, DE 19945-4234

BUTLER JUSTIN S

BUTLER MLANDSCAPING 431 FIELDBROOK DR

MAGNOLIA, DE 19962-1481

C. THRU STEELE PRODUCTIONS

20902 SOUTH AVE APT A

REHOBOTH BCH, DE 19971-1973

CAMPBELL KAYLA R

HOMEPRO MAIDS

107 LOWBER ST

FREDERICA, DE 19946-4614

CANTY TIWAINDARNELL

302 PLATINUM ELITE CAR SHINE 1608 W 4TH ST

WILMINGTON, DE 19805-3546

ARA MACDONALD

1370 PERSIMMON TREE LN

DOVER, DE 19901-1321

CONTRACTOR

C & E PROPERTIES LLC

1115B ELKTON RD

NEWARK, DE 19711-3508

C&M PAINTING LLC

3809 BIRCH CIR

WILMINGTON, DE 19808-2948

CABRERA FRAMING LLC

CABRERA FRAMING

287 CEDAR DR

LINCOLN, DE 19960-2811

COMMERCIAL LESSOR

C A MOORE & SONS LLC

20774 CEDAR BEACH RD

MILFORD, DE 19963-4301

CAR HOMES RENTALS LLC

4 JUNIPER ST

NEW CASTLE, DE 19720-4928

MANUFACTURER’S AGENT

C AND D MUNICIPAL SALES INC

1701 RIDGELY ST

BALTIMORE, MD 21230-2029

MOVER

C JONES TRANSPORT LLC

1738 IRISH HILL RD

FELTON, DE 19943-5437

WHOLESALER

C&C AUTOS

38 E EDINBURGH DR

NEW CASTLE, DE 19720-2908

CADACTIVE TECHNOLOGIES LLC

CADACTIVE

2420 17TH ST FL 3

DENVER, CO 80202-2507

CAITO FOODS, LLC

3120 N POST RD

INDIANAPOLIS, IN 46226-6514

CALICO INDUSTRIAL SUPPLY LLC

9045 JUNCTION DR

ANNAPOLIS JCT, MD 20701-1155

RESTAURANT

CALTORT DEVELOPMENT CORPORATION

CALIFORNIA TORTILLA

55 E MAIN ST

NEWARK, DE 19711-4645

MANUFACTURER

CAMPBELL MICHELLE L

MANDT PALLETS

33 FANTAIL CT

NEW CASTLE, DE 19720-4674

FINANCE/SMALL LOAN AGENCY

CAPFINANCIAL PARTNERS LLC

CAPTRUST

4208 SIX FORKS RD STE 1700

RALEIGH, NC 27609-5734

COLLECTION AGENCY

CAPITAL RECOVERY SYSTEM INC

750 CROSS POINTE RD STE S

COLUMBUS, OH 43230-6693

AUCTIONEER

CAR AUCTION & REINSURANCE

SOLUTIONS INC

2323 N DUPONT HWY

NEW CASTLE, DE 19720-6304

Facebook Comments
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

About the Author

Special to Delaware Business Now

Delaware Business Now is a five-day-a-week newsletter and associated website operated by Bird Street Media LLC. Chief Content Officer is Doug Rainey, a 30-year veteran of business journalism in the state of Delaware.

Visit Website

Comments are closed.