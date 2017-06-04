Business licenses: June 4, 2017
Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware as a revenue raising tool.
RETAILER
BURLINGTON COAT FACTORY
BURLINGTON COAT FACTORY #1010 CAPITAL COMMONS
515 N DUPONT HWY
DOVER, DE 19901-3960
BURLINGTON COAT FACTORY
BURLINGTON COAT FACTORY #593 TRI STATE MALL
I 95 & NAAMANS ROAD
CLAYMONT, DE 19703
BUY AMERICAN LLC
2803 PHILADELPHIA PIKE STE 118 CLAYMONT, DE 19703-2506
CALLAHAN STEVEN E JR
CAPE CUSTOM SCREEN PRINTING
108 ISLE LN
MILTON, DE 19968-1152
CAMS TOOLBOX LLC
218 KELLER BEYER RD
NEW CASTLE, DE 19720-8733
CANO MARIA VIVIANA RIVERA
LA BOTANA
11290 TRUSSUM POND RD
LAUREL, DE 19956-4592
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
BUTLER ADRIAN D
INSPIRED FIT BY ADRIAN
1072 CORNISH RD
HARRINGTON, DE 19952-4000
BUTLER BRANDON N
ALWAYS CLEAN SPA SERVICE 38424 DRIFTWOOD UNIT 623 FRANKFORD, DE 19945-4234
BUTLER JUSTIN S
BUTLER MLANDSCAPING 431 FIELDBROOK DR
MAGNOLIA, DE 19962-1481
C. THRU STEELE PRODUCTIONS
20902 SOUTH AVE APT A
REHOBOTH BCH, DE 19971-1973
CAMPBELL KAYLA R
HOMEPRO MAIDS
107 LOWBER ST
FREDERICA, DE 19946-4614
CANTY TIWAINDARNELL
302 PLATINUM ELITE CAR SHINE 1608 W 4TH ST
WILMINGTON, DE 19805-3546
ARA MACDONALD
1370 PERSIMMON TREE LN
DOVER, DE 19901-1321
CONTRACTOR
C & E PROPERTIES LLC
1115B ELKTON RD
NEWARK, DE 19711-3508
C&M PAINTING LLC
3809 BIRCH CIR
WILMINGTON, DE 19808-2948
CABRERA FRAMING LLC
CABRERA FRAMING
287 CEDAR DR
LINCOLN, DE 19960-2811
COMMERCIAL LESSOR
C A MOORE & SONS LLC
20774 CEDAR BEACH RD
MILFORD, DE 19963-4301
CAR HOMES RENTALS LLC
4 JUNIPER ST
NEW CASTLE, DE 19720-4928
MANUFACTURER’S AGENT
C AND D MUNICIPAL SALES INC
1701 RIDGELY ST
BALTIMORE, MD 21230-2029
MOVER
C JONES TRANSPORT LLC
1738 IRISH HILL RD
FELTON, DE 19943-5437
WHOLESALER
C&C AUTOS
38 E EDINBURGH DR
NEW CASTLE, DE 19720-2908
CADACTIVE TECHNOLOGIES LLC
CADACTIVE
2420 17TH ST FL 3
DENVER, CO 80202-2507
CAITO FOODS, LLC
3120 N POST RD
INDIANAPOLIS, IN 46226-6514
CALICO INDUSTRIAL SUPPLY LLC
9045 JUNCTION DR
ANNAPOLIS JCT, MD 20701-1155
RESTAURANT
CALTORT DEVELOPMENT CORPORATION
CALIFORNIA TORTILLA
55 E MAIN ST
NEWARK, DE 19711-4645
MANUFACTURER
CAMPBELL MICHELLE L
MANDT PALLETS
33 FANTAIL CT
NEW CASTLE, DE 19720-4674
FINANCE/SMALL LOAN AGENCY
CAPFINANCIAL PARTNERS LLC
CAPTRUST
4208 SIX FORKS RD STE 1700
RALEIGH, NC 27609-5734
COLLECTION AGENCY
CAPITAL RECOVERY SYSTEM INC
750 CROSS POINTE RD STE S
COLUMBUS, OH 43230-6693
AUCTIONEER
CAR AUCTION & REINSURANCE
SOLUTIONS INC
2323 N DUPONT HWY
NEW CASTLE, DE 19720-6304
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