Business licenses: Jan. 29, 2017
Editor’s note: Business licenses are are issued by the Delaware Division of Revenue as a revenue-raising tool
LESSOR
ENYAM
314 TOPAZ CIR
DOVER, DE 19904-3709
ENYAM
314 TOPAZ CIR
DOVER, DE 19904-3709
G & M PARTNERS LLC
859 GOLF LINKS LN
MAGNOLIA, DE 19962-1188
RETAILER
EXPRESSHOP
1325 OLD COOCHES BRDG RD
NEWARK, DE 19713-2311
FALLAH BRYNN
LO AND BEHOLD
110 METTENET CT
HOCKESSIN, DE 19707-1921
FASHION GALLERY INC
RAINBOW APPAREL # 800
16 PENN MART SHOPPING CTR
NEW CASTLE, DE 19720-4207
GEORGES LOUISINA R
8 DILLON DR
NEW CASTLE, DE 19720-5167
GLCS COMPANY LLC
GREEN LINE SUPPLY COMPANY
3972 FORREST AVE
DOVER, DE 19904-5207
GLOBAL ESSENTIALS INC
30B TROLLEY SQ
WILMINGTON, DE 19806-3352
GO WIRELESS INC
33292 COASTAL HWY UNIT 4
BETHANY BEACH, DE 19930-3703
GO WIRELESS INC
18388 COASTAL HWY UNIT 30
LEWES, DE 19958-4204
GO WIRELESS INC
1365 N DUPONT HWY # 1044
DOVER, DE 19901-8710
GO WIRELESS INC
31507 TRADING POST PLZ
MILLSBORO, DE 19966-4873
RESTAURANT
H2G RIVERFRONT CORPORATION
DEL PEZ MEXICAN GASTROPUB W
400 JUSTISON ST
WILMINGTON, DE 19801-5167
CONTRACTOR
FARM AT TRUITT HOMESTEAD LLC THE
20184 PHILLIPS ST
REHOBOTH BCH, DE 19971-8049
GCO GENERAL CONTRACTORS INC
619 E 10TH ST
WILMINGTON, DE 19801-4017
GNE SERVICES
71/4 ROSE CIR
NEWARK, DE 19711
HALES MILLWRIGHT SERVICE
3619 WOODENHAWK RD
GREENWOOD, DE 19950-4249
PERSONAL/PROFESSIONAL SERVICES
FAST TRAINING DE
1618 BENJAMIN CT
BEAR, DE 19701-1385
FIRST CLASS HOME CARE LLC
113 NEEDHAM DR
SMYRNA, DE 19977-4468
FIRST STATE TRAINING & FITNESS
TONY HARRIS
3211 SAVANNAH EAST SQ
LEWES, DE 19958-3402
GENERA LLC
40 E MAIN ST # 907
NEWARK, DE 19711-4639
GRAND MOM DARLINGS DAYCARE LLC
47 N PENNEWELL DR
WILMINGTON, DE 19809-3313
HACKTHEPRICE INC
3609 OLD CAPITOL TRL UNIT D1
WILMINGTON, DE 19808-6046
MOVER
FIORE’S FREIGHT LLC
694 GUNTER RD
HARTLY, DE 19953-1711
MOTOR VEHICLE DEALER
FLYING DOGGE LLC
BARGAIN AUTO
2614 PHILADELPHIA PIKE
CLAYMONT, DE 19703-2504
WHOLESALER
FLYING DOGGE LLC
BARGAIN AUTO
2614 PHILADELPHIA PIKE
CLAYMONT, DE 19703-2504
FOREVER FRESH LLC
6 DENNY RD STE 303
WILMINGTON, DE 19809-3444
LESSEE
GBB HOSPITALITY GROUP LLC
GRUB BURGER BAR
3740 COPPERFIELD DR STE 105
BRYAN, TX 77802-5933
GBB HOSPITALITY GROUP LLC
GRUB BURGER BAR
3740 COPPERFIELD DR STE 105
BRYAN, TX 77802-5933
Comments are closed.