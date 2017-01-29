January 29, 2017 by

Business licenses: Jan. 29, 2017

Editor’s note: Business licenses are are issued by the Delaware Division of Revenue as a revenue-raising tool 

LESSOR

ENYAM 

314 TOPAZ CIR 

DOVER, DE  19904-3709          

ENYAM 

314 TOPAZ CIR 

DOVER, DE  19904-3709          

 

G & M PARTNERS LLC 

859 GOLF LINKS LN 

MAGNOLIA, DE  19962-1188

 

RETAILER

 

EXPRESSHOP 

1325 OLD COOCHES BRDG RD 

NEWARK, DE  19713-2311       

 

FALLAH BRYNN 

LO AND BEHOLD 

110 METTENET CT 

HOCKESSIN, DE  19707-1921

 

FASHION GALLERY INC 

RAINBOW APPAREL # 800 

16 PENN MART SHOPPING CTR 

NEW CASTLE, DE  19720-4207

 

GEORGES LOUISINA R 

8 DILLON DR 

NEW CASTLE, DE  19720-5167

 

GLCS COMPANY LLC 

GREEN LINE SUPPLY COMPANY 

3972 FORREST AVE 

DOVER, DE  19904-5207

 

GLOBAL ESSENTIALS INC 

30B TROLLEY SQ 

WILMINGTON, DE  19806-3352

 

GO WIRELESS INC 

33292 COASTAL HWY UNIT 4 

BETHANY BEACH, DE  19930-3703

 

GO WIRELESS INC 

18388 COASTAL HWY UNIT 30 

LEWES, DE  19958-4204

 

GO WIRELESS INC 

1365 N DUPONT HWY # 1044 

DOVER, DE  19901-8710

 

GO WIRELESS INC 

31507 TRADING POST PLZ 

MILLSBORO, DE  19966-4873

 

RESTAURANT

 

H2G RIVERFRONT CORPORATION 

DEL PEZ MEXICAN GASTROPUB W 

400 JUSTISON ST 

WILMINGTON, DE  19801-5167

 

CONTRACTOR

 

FARM AT TRUITT HOMESTEAD LLC THE 

20184 PHILLIPS ST 

REHOBOTH BCH, DE  19971-8049

 

GCO GENERAL CONTRACTORS INC 

619 E 10TH ST 

WILMINGTON, DE  19801-4017

 

GNE SERVICES 

71/4 ROSE CIR 

NEWARK, DE  19711  

 

HALES MILLWRIGHT SERVICE 

3619 WOODENHAWK RD 

GREENWOOD, DE  19950-4249

                 

PERSONAL/PROFESSIONAL SERVICES

 

FAST TRAINING DE 

1618 BENJAMIN CT 

BEAR, DE  19701-1385  

 

FIRST CLASS HOME CARE LLC 

113 NEEDHAM DR 

SMYRNA, DE  19977-4468

 

FIRST STATE TRAINING & FITNESS 

TONY HARRIS 

3211 SAVANNAH EAST SQ 

LEWES, DE  19958-3402

 

GENERA LLC 

40 E MAIN ST # 907 

NEWARK, DE  19711-4639

 

GRAND MOM DARLINGS DAYCARE LLC 

47 N PENNEWELL DR 

WILMINGTON, DE  19809-3313

 

 

HACKTHEPRICE INC 

3609 OLD CAPITOL TRL UNIT D1 

WILMINGTON, DE  19808-6046

 

MOVER   

 

FIORE’S FREIGHT LLC 

694 GUNTER RD 

HARTLY, DE  19953-1711         

 

MOTOR VEHICLE DEALER

 

FLYING DOGGE LLC 

BARGAIN AUTO 

2614 PHILADELPHIA PIKE 

CLAYMONT, DE  19703-2504  

 

WHOLESALER

 

FLYING DOGGE LLC 

BARGAIN AUTO 

2614 PHILADELPHIA PIKE 

CLAYMONT, DE  19703-2504  

 

FOREVER FRESH LLC 

6 DENNY RD STE 303 

WILMINGTON, DE  19809-3444                

 

 LESSEE

 

GBB HOSPITALITY GROUP LLC 

GRUB BURGER BAR 

3740 COPPERFIELD DR STE 105 

BRYAN, TX  77802-5933           

 

GBB HOSPITALITY GROUP LLC 

GRUB BURGER BAR 

3740 COPPERFIELD DR STE 105 

BRYAN, TX  77802-5933           

 

 

Facebook Comments
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Comments are closed.