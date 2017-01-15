January 15, 2017 by

Business licenses: Jan. 15, 2017

(Business licenses are issued by State of Delaware as a revenue-raising tool)

WHOLESALER

BLUE CREEK AUTOMOTIVE LLC 

1950 S DUPONT BLVD 

SMYRNA, DE  19977-1811  

CAMERON JOHN 

48 BRIER AVE 

WILMINGTON, DE  19805-1916

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

BLUE CREEK AUTOMOTIVE LLC 

1950 S DUPONT BLVD 

SMYRNA, DE  19977-1811  

 

BRILLIANT LITTLE MINDS 

122 SANDHILL DR STE 102 

MIDDLETOWN, DE  19709-5860 

BROWN MARK GRAHAM 

112 VIA VELAZQUEZ 

SAN CLEMENTE, CA  92672-3878 

 

CANDLES BY MICHELLE 

DAWNING LIGHT COACHING 

4819 WEATHERHILL DR 

WILMINGTON, DE  19808-4376 

 

CHOICE EMPLOYER SOLUTIONSIII INC 

CHOICE HR 

715 S US HIGHWAY 301 

TAMPA, FL  33619-4349   

 

CIOCCA DYLAN 

5548 INDIAN RIDGE RD 

DOYLESTOWN, PA  18902-1466

 

CLOVIS GROUP LLC 

ELIASSEN GOVERNMENT SERVIC 

6903 ROCKLEDGE DR STE 810 

BETHESDA, MD  20817-7805

 

COMPASS SOLUTIONS LLC 

1401 K ST NW STE 802 

WASHINGTON, DC  20005-3442

 

CONTROLLED CREATIONS INC 

1604 W 14TH ST 

WILMINGTON, DE  19806-4002

 

RETAILER

BORDLEY DENNIS K 

TOPIC TEES 

843 PLEASANT PINE CIR 

HARRINGTON, DE  19952-6413  

 

BRANDYWINE VALLEY COPIERS 

303 HAWTHORNE DR 

WILMINGTON, DE  19802-1213  

 

BRIDGETEL INC 

619 NEW YORK AVE 

CLAYMONT, DE  19703-1957  

 

BRITTANY STEWART 

ROCOCO 

701 N MARKET ST 

WILMINGTON, DE  19801-3008 

 

CAMPBELL THOMAS E 

SWEET TREATS 

33 FANTAIL CT 

NEW CASTLE, DE  19720-4674  

 

COCOKITTY BEAUTY LLC 

1714 MEMPHIS ST APT 110 

PHILADELPHIA, PA  19125-2712 

 

COLEMAN MICHAEL 

831 KIRKWOOD ST 

WILMINGTON, DE  19801-4229

 

DIRECT CARE WORKER

BROWN KAREN G 

32973 SHOPPES AT LONG NECK BLVD 

MILLSBORO, DE  19966-9048  

 

CHRISTINA’S & CO 

CHRISTINA’’S TOO 

3646 SILVERSIDE RD 

WILMINGTON, DE  19810-5191

 

CONTRACTOR

BUTLER INSTALLS 

9067 EASTER LN 

SEAFORD, DE  19973-8532

 

CARMINE BRICE J 

BRICE CARMINE CONSTRUCTION LLC 

23182 CAMP ARROWHEAD RD 

LEWES, DE  19958-3201

 

CARREON FABIAN 

FABI-N CARREON 

611 LISBETH RD 

NEWARK, DE  19713-1741

 

CASEY STRADLEY 

3202 ADDISON DR 

WILMINGTON, DE  19808-2408  

 

CHESAPEAKE FIRE SYSTEMS LLC 

34913 DELAWARE AVE 

FRANKFORD, DE  19945-3890

 

CONTRACTING CONCEPTS LLC 

200 CAPITOL TRL 

NEWARK, DE  19711-3861

 

LESSEE

BW PROPERTIES 

261 THOMAS HARMON DR 

CAMDEN, DE  19934-4741  

 

 RESTAURANT

CAMPBELL TOMLIN P III 

MOMENTS HOSPITALITY GROUP 

29 MARTINDALE DR 

NEWARK, DE  19713-2752  

 

COLLECTION AGENCY

CERTIFIED CREDIT & COLLECTION BU 

69 READINGTON RD 

BRANCHBURG, NJ  08876-3557  

 

MOVER

COHEN AND MANCINI LOGISTICS 

500 HOMESTEAD RD APT C10 

WILMINGTON, DE  19805-4659  

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