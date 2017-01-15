Business licenses: Jan. 15, 2017
(Business licenses are issued by State of Delaware as a revenue-raising tool)
WHOLESALER
BLUE CREEK AUTOMOTIVE LLC
1950 S DUPONT BLVD
SMYRNA, DE 19977-1811
CAMERON JOHN
48 BRIER AVE
WILMINGTON, DE 19805-1916
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
BLUE CREEK AUTOMOTIVE LLC
1950 S DUPONT BLVD
SMYRNA, DE 19977-1811
BRILLIANT LITTLE MINDS
122 SANDHILL DR STE 102
MIDDLETOWN, DE 19709-5860
BROWN MARK GRAHAM
112 VIA VELAZQUEZ
SAN CLEMENTE, CA 92672-3878
CANDLES BY MICHELLE
DAWNING LIGHT COACHING
4819 WEATHERHILL DR
WILMINGTON, DE 19808-4376
CHOICE EMPLOYER SOLUTIONSIII INC
CHOICE HR
715 S US HIGHWAY 301
TAMPA, FL 33619-4349
CIOCCA DYLAN
5548 INDIAN RIDGE RD
DOYLESTOWN, PA 18902-1466
CLOVIS GROUP LLC
ELIASSEN GOVERNMENT SERVIC
6903 ROCKLEDGE DR STE 810
BETHESDA, MD 20817-7805
COMPASS SOLUTIONS LLC
1401 K ST NW STE 802
WASHINGTON, DC 20005-3442
CONTROLLED CREATIONS INC
1604 W 14TH ST
WILMINGTON, DE 19806-4002
RETAILER
BORDLEY DENNIS K
TOPIC TEES
843 PLEASANT PINE CIR
HARRINGTON, DE 19952-6413
BRANDYWINE VALLEY COPIERS
303 HAWTHORNE DR
WILMINGTON, DE 19802-1213
BRIDGETEL INC
619 NEW YORK AVE
CLAYMONT, DE 19703-1957
BRITTANY STEWART
ROCOCO
701 N MARKET ST
WILMINGTON, DE 19801-3008
CAMPBELL THOMAS E
SWEET TREATS
33 FANTAIL CT
NEW CASTLE, DE 19720-4674
COCOKITTY BEAUTY LLC
1714 MEMPHIS ST APT 110
PHILADELPHIA, PA 19125-2712
COLEMAN MICHAEL
831 KIRKWOOD ST
WILMINGTON, DE 19801-4229
DIRECT CARE WORKER
BROWN KAREN G
32973 SHOPPES AT LONG NECK BLVD
MILLSBORO, DE 19966-9048
CHRISTINA’S & CO
CHRISTINA’’S TOO
3646 SILVERSIDE RD
WILMINGTON, DE 19810-5191
CONTRACTOR
BUTLER INSTALLS
9067 EASTER LN
SEAFORD, DE 19973-8532
CARMINE BRICE J
BRICE CARMINE CONSTRUCTION LLC
23182 CAMP ARROWHEAD RD
LEWES, DE 19958-3201
CARREON FABIAN
FABI-N CARREON
611 LISBETH RD
NEWARK, DE 19713-1741
CASEY STRADLEY
3202 ADDISON DR
WILMINGTON, DE 19808-2408
CHESAPEAKE FIRE SYSTEMS LLC
34913 DELAWARE AVE
FRANKFORD, DE 19945-3890
CONTRACTING CONCEPTS LLC
200 CAPITOL TRL
NEWARK, DE 19711-3861
LESSEE
BW PROPERTIES
261 THOMAS HARMON DR
CAMDEN, DE 19934-4741
RESTAURANT
CAMPBELL TOMLIN P III
MOMENTS HOSPITALITY GROUP
29 MARTINDALE DR
NEWARK, DE 19713-2752
COLLECTION AGENCY
CERTIFIED CREDIT & COLLECTION BU
69 READINGTON RD
BRANCHBURG, NJ 08876-3557
MOVER
COHEN AND MANCINI LOGISTICS
500 HOMESTEAD RD APT C10
WILMINGTON, DE 19805-4659
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