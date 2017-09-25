Business licenses: Sept. 24, 2017

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Delaware Business Now
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(Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware for the purpose of raising revenue)

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

GALLAGHER PROPERTIES LLC

107 OLDBURY DR

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WILMINGTON, DE 19808-1431

GALLO REALTY REFERRAL COMPANY

37230 REHOBOTH AVENUE EXT REHOBOTH BCH, DE 19971-3198

GAMING WITH SWAG

1025 KENDALL RD

WILMINGTON, DE 19805-1150

GANDOLFO ANGELA L

2262 MILLINGTON RD

CLAYTON, DE 19938-2331

GEARS GARAGE

282 DEER RUN RD

TOWNSEND, DE 19734-9711

GEESE CHASERS SOUTH JERSEY

GEESE CHASERS

2237 AUBURN AVE

ATCO, NJ 08004-1643

GENIO AUTO REPAIR

2209 MITCH RD

WILMINGTON, DE 19804-3917

GERIATRIC & PALLIATIVE SERVICES

104 JADE DR

WILMINGTON, DE 19810-2251

GESNER XIXA K

ALL-STAR QUALITY ENTERTAINMENT 503 BLACKSMITH LANE

BEAR, DE 19701

GHV LLC

307 2ND AVE

WILMINGTON, DE 19804-2229

GIBBS TAX BOOKKEEPING CONSULTING

GIBBS TAX CONSULTANT

13 GURNSEY DR

NEWARK, DE 19713-4101

GIFFORD MICHAEL

HOUSING AGENCY PROCUREMENT ASST

2308 FLOWER SPRING ST

LAS VEGAS, NV 89134-1817

GILES CAROLYN

CAROLYN GILES PT DPT

213 BEESON AVE

WILMINGTON, DE 19809-3103

GINO SOLUTION INC

2035 SUNSET LAKE RD STE B2 NEWARK, DE 19702-2600

GKFRICKI SOCCER INC

2115 ARMOUR DR

WILMINGTON, DE 19808-5303

GLENNA PUSEY SPEECH THERAPY

314 WASHINGTON ST

DELAWARE CITY, DE 19706-7795

GLESSNER KELLY L

EAST COAST SWAG

94 RIVERS END DR

SEAFORD, DE 19973-8015

RESTAURANT

GAME DAY CONCESSIONS LLC

GAME DAY

35 BRIDLE RIDGE CIR

LEWES, DE 19958-8961

CONTRACTOR

GARCIA ABRAHAM

AB’S PROFESSIONAL PAINTING 21 MEMORIAL DR

NEW CASTLE, DE 19720-1310

GARVEY PLUMBING SERVICES LLC

755 HAMBURG RD

NEW CASTLE, DE 19720-5101

GEORGE STEVE

STEVE GEORGE PAINTING

8578 DAINA DR

OCEAN VIEW, DE 19970-3176

GEORGETOWN KITCHEN & BATH

25029 DUPONT BLVD

GEORGETOWN, DE 19947-2622

GIAMPIETRO ROBERT

J & R ELECTRIC

1100 GREENWAY RD

WILMINGTON, DE 19803-3518

GIFFORD THOMAS S

THOMAS S GIFFORD CARPENTY/CABI 186 BRAGG HILL RD

WEST CHESTER, PA 19382-6714

GILLIS ELDRED JOHN III

E JOHN GILLIS

118 BERWYCK CT

NEWARK, DE 19702-2062

GIOVANNOZZI VINCENT L II

ACCURATE PLUMBING & HEATING LLC 17 RIVA RIDGE LN

BEAR, DE 19701-3355

GIRVIN JAMES E

GIRVIN HOME IMPROVEMENT 116 WOODGREEN RD

CLAYMONT, DE 19703-1316

RETAILER

GARDNER GLEN D

ROCKFORD INC

1027 W 25TH ST STE D

WILMINGTON, DE 19802-3372

GIBSON MAURICE

SMOOTH AROMA’S

26 HILLARY CIR

NEW CASTLE, DE 19720-8618

GINGER B SITE FURNISHINGS

GINGER B

5218 FEDERALSBURG RD

BRIDGEVILLE, DE 19933-3552

GIVENS AMANDA J

AJ’S CROCHETS

1679 S STATE ST TRLR A32

DOVER, DE 19901-5111

COMMERCIAL LESSOR

GARRETT SNUFF MILLS LLC

PO BOX 404

YORKLYN, DE 19736-0404

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Delaware Business Now is a four-year-old, five-day-a-week newsletter and website operated by Bird Street Media LLC. Publisher and Chief Content Officer is Doug Rainey, a 30-year veteran of business journalism in the state of Delaware.  Business Now focuses on breaking business news in Delaware and immediate adjacent areas with apropriate background and perspective. Also offered exclusively in our FREE newsletter is commentary on state and regional issues. Have a complaint, question or even a compliment? Send an email to drainey@delawarebusinessnow.com. For advertising information, click on the About tab at the top of the home page Our business hours are 8 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday. Call us at 302.753.0691.

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