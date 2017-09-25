Business licenses: Sept. 24, 2017

(Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware for the purpose of raising revenue)
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
GALLAGHER PROPERTIES LLC
107 OLDBURY DR
WILMINGTON, DE 19808-1431
GALLO REALTY REFERRAL COMPANY
37230 REHOBOTH AVENUE EXT REHOBOTH BCH, DE 19971-3198
GAMING WITH SWAG
1025 KENDALL RD
WILMINGTON, DE 19805-1150
GANDOLFO ANGELA L
2262 MILLINGTON RD
CLAYTON, DE 19938-2331
GEARS GARAGE
282 DEER RUN RD
TOWNSEND, DE 19734-9711
GEESE CHASERS SOUTH JERSEY
GEESE CHASERS
2237 AUBURN AVE
ATCO, NJ 08004-1643
GENIO AUTO REPAIR
2209 MITCH RD
WILMINGTON, DE 19804-3917
GERIATRIC & PALLIATIVE SERVICES
104 JADE DR
WILMINGTON, DE 19810-2251
GESNER XIXA K
ALL-STAR QUALITY ENTERTAINMENT 503 BLACKSMITH LANE
BEAR, DE 19701
GHV LLC
307 2ND AVE
WILMINGTON, DE 19804-2229
GIBBS TAX BOOKKEEPING CONSULTING
GIBBS TAX CONSULTANT
13 GURNSEY DR
NEWARK, DE 19713-4101
GIFFORD MICHAEL
HOUSING AGENCY PROCUREMENT ASST
2308 FLOWER SPRING ST
LAS VEGAS, NV 89134-1817
GILES CAROLYN
CAROLYN GILES PT DPT
213 BEESON AVE
WILMINGTON, DE 19809-3103
GINO SOLUTION INC
2035 SUNSET LAKE RD STE B2 NEWARK, DE 19702-2600
GKFRICKI SOCCER INC
2115 ARMOUR DR
WILMINGTON, DE 19808-5303
GLENNA PUSEY SPEECH THERAPY
314 WASHINGTON ST
DELAWARE CITY, DE 19706-7795
GLESSNER KELLY L
EAST COAST SWAG
94 RIVERS END DR
SEAFORD, DE 19973-8015
RESTAURANT
GAME DAY CONCESSIONS LLC
GAME DAY
35 BRIDLE RIDGE CIR
LEWES, DE 19958-8961
CONTRACTOR
GARCIA ABRAHAM
AB’S PROFESSIONAL PAINTING 21 MEMORIAL DR
NEW CASTLE, DE 19720-1310
GARVEY PLUMBING SERVICES LLC
755 HAMBURG RD
NEW CASTLE, DE 19720-5101
GEORGE STEVE
STEVE GEORGE PAINTING
8578 DAINA DR
OCEAN VIEW, DE 19970-3176
GEORGETOWN KITCHEN & BATH
25029 DUPONT BLVD
GEORGETOWN, DE 19947-2622
GIAMPIETRO ROBERT
J & R ELECTRIC
1100 GREENWAY RD
WILMINGTON, DE 19803-3518
GIFFORD THOMAS S
THOMAS S GIFFORD CARPENTY/CABI 186 BRAGG HILL RD
WEST CHESTER, PA 19382-6714
GILLIS ELDRED JOHN III
E JOHN GILLIS
118 BERWYCK CT
NEWARK, DE 19702-2062
GIOVANNOZZI VINCENT L II
ACCURATE PLUMBING & HEATING LLC 17 RIVA RIDGE LN
BEAR, DE 19701-3355
GIRVIN JAMES E
GIRVIN HOME IMPROVEMENT 116 WOODGREEN RD
CLAYMONT, DE 19703-1316
RETAILER
GARDNER GLEN D
ROCKFORD INC
1027 W 25TH ST STE D
WILMINGTON, DE 19802-3372
GIBSON MAURICE
SMOOTH AROMA’S
26 HILLARY CIR
NEW CASTLE, DE 19720-8618
GINGER B SITE FURNISHINGS
GINGER B
5218 FEDERALSBURG RD
BRIDGEVILLE, DE 19933-3552
GIVENS AMANDA J
AJ’S CROCHETS
1679 S STATE ST TRLR A32
DOVER, DE 19901-5111
COMMERCIAL LESSOR
GARRETT SNUFF MILLS LLC
PO BOX 404
YORKLYN, DE 19736-0404