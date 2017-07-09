Business licenses: July 10, 2017

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PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
CONWAY JENNIFER K
HEALTH AND WELLNESS BY JEN 3033 HAY POINT LANDING RD SMYRNA, DE 19977-3154
COOPER SENSI JANICE
TWO OLD MARES BLANKET SERVICES
18617 PETTYJOHN RD GEORGETOWN, DE 19947-5204
CORE ARCHITECTS USA INC
317 ADELAIDE ST.
WEST SUITE 600
TORONTO, ONTARIO CANADA M5V 1P9
CORNERSTONE REAL ESTATEINVESTMENTS
1623 N BROOM ST
WILMINGTON, DE 19806-3009
CRANE MITCHELL S AUTO TECH
3268 DUPONT PKWY
TOWNSEND, DE 19734-9414
CREATED LIFE COACHING LLC
442 S BANCROFT PKWY
WILMINGTON, DE 19805-3708
CREATIVE STRATEGIES & SOLUTIONS,
CSS CONSULTING
3110 CONRAD ST
WILMINGTON, DE 19805-1724
CREDIBLE MATH LLC
20 BALTIMORE AVE
PISCATAWAY, NJ 08854-2106
CRESSWELL, LLC
5810 PYLES FORD RD
WILMINGTON, DE 19807-1638
CREW MICHAEL J
CREW AUTO TRANSPORT 2
12 TURNBERRY CT
BEAR, DE 19701-4722
CRIMIAN MICHAEL C
MC COURIER
220 GLADSTONE WAY
BEAR, DE 19701-3516
CROPPER JESSICA
JCROP FITTNESS
31196 HELMS LANDING RD DAGSBORO, DE 19939-4387
CROSS COUNTRY STAFFING INC
5201 CONGRESS AVE STE 100B HIGHLAND BCH, FL 33487-3629
CROSSROADS COAM LLC
31-32A TROLLEY SQUARE
WILMINGTON, DE 19806
CROSSROADS GROUP LLC THE
16590 POTTSVILLE PIKE STE A HAMBURG, PA 19526-8104
CONTRACTOR
COOK JEFFREY M
SKYLINE PAINTING LLC
2655 STEPHENSON DR
WILMINGTON, DE 19808-3842
COOPER SHANE O
COOPER CONSTRUCTION 7840 BACONS RD
LAUREL, DE 19956-4398
CORONA LAWN CARE SERVICES LLC
615 LOVEVILLE RD
HOCKESSIN, DE 19707-1600
COUNTRY LIVING HOMES LLC
200 WESTON DR
DOVER, DE 19904-2786
CR QUALITY CONTRACTORS INC
403 WOODLAND ST
TRENTON, NJ 08610-6148
MOVER
COOKE RONALD
R C TRANSPORTATION LLC
2901 STONE PL
NEWARK, DE 19702-4417
RETAILER
CORAL COVE REHOBOTH, LLC
110 REHOBOTH AVE UNIT 4
REHOBOTH BCH, DE 19971-2108
CREELY JOELLE L
NIGHTTINGALE’S GIFTS & SERVICES 1
5 W SARAZEN DR
WILMINGTON, DE 19804
CRIMSON DESIGN, LLC
INTERIOR FANCIES
1520 COMMERCE DR
LANCASTER, PA 17601-2749
COZY FACE LLC
44 FORSYTHIA LN
BEAR, DE 19701-6304
LESSOR
COYLE RENTAL PROPERTIES
2101 GARFIELD AVE
WILMINGTON, DE 19809-1416
LESSEE
COYLE RENTAL PROPERTIES
2101 GARFIELD AVE
WILMINGTON, DE 19809-1416
SALES REPRESENTATIVE
CREATION INNOVATIONS
110 NURSERY DR
BEAR, DE 19701-1185
COLLECTION AGENCY
CREDIT BUREAU OF NAPA COUNTY INC
CHASE RECEIVABLES
165 PASSAIC AVE STE 200
FAIRFIELD, NJ 07004-3521
CREDIT BUREAU OF NAPA COUNTY INC
1247 BROADWAY S
ONOMA, CA 95476-7503
CREDIT BUREAU OF NAPA COUNTY INC
5401 JEFFERSON HWY
RIVER RIDGE, LA 70123-4200