Business licenses: July 10, 2017

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Delaware Business Now
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PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

CONWAY JENNIFER K

HEALTH AND WELLNESS BY JEN 3033 HAY POINT LANDING RD SMYRNA, DE 19977-3154

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COOPER SENSI JANICE

TWO OLD MARES BLANKET SERVICES

18617 PETTYJOHN RD GEORGETOWN, DE 19947-5204

CORE ARCHITECTS USA INC

317 ADELAIDE ST.

WEST SUITE 600

TORONTO, ONTARIO CANADA M5V 1P9

CORNERSTONE REAL ESTATEINVESTMENTS

1623 N BROOM ST

WILMINGTON, DE 19806-3009

CRANE MITCHELL S AUTO TECH

3268 DUPONT PKWY

TOWNSEND, DE 19734-9414

CREATED LIFE COACHING LLC

442 S BANCROFT PKWY

WILMINGTON, DE 19805-3708

CREATIVE STRATEGIES & SOLUTIONS,

CSS CONSULTING

3110 CONRAD ST

WILMINGTON, DE 19805-1724

CREDIBLE MATH LLC

20 BALTIMORE AVE

PISCATAWAY, NJ 08854-2106

CRESSWELL, LLC

5810 PYLES FORD RD

WILMINGTON, DE 19807-1638

CREW MICHAEL J

CREW AUTO TRANSPORT 2

12 TURNBERRY CT

BEAR, DE 19701-4722

CRIMIAN MICHAEL C

MC COURIER

220 GLADSTONE WAY

BEAR, DE 19701-3516

CROPPER JESSICA

JCROP FITTNESS

31196 HELMS LANDING RD DAGSBORO, DE 19939-4387

CROSS COUNTRY STAFFING INC

5201 CONGRESS AVE STE 100B HIGHLAND BCH, FL 33487-3629

CROSSROADS COAM LLC

31-32A TROLLEY SQUARE

WILMINGTON, DE 19806

CROSSROADS GROUP LLC THE

16590 POTTSVILLE PIKE STE A HAMBURG, PA 19526-8104

CONTRACTOR

COOK JEFFREY M

SKYLINE PAINTING LLC

2655 STEPHENSON DR

WILMINGTON, DE 19808-3842

COOPER SHANE O

COOPER CONSTRUCTION 7840 BACONS RD

LAUREL, DE 19956-4398

CORONA LAWN CARE SERVICES LLC

615 LOVEVILLE RD

HOCKESSIN, DE 19707-1600

COUNTRY LIVING HOMES LLC

200 WESTON DR

DOVER, DE 19904-2786

CR QUALITY CONTRACTORS INC

403 WOODLAND ST

TRENTON, NJ 08610-6148

MOVER

COOKE RONALD

R C TRANSPORTATION LLC

2901 STONE PL

NEWARK, DE 19702-4417

RETAILER

CORAL COVE REHOBOTH, LLC

110 REHOBOTH AVE UNIT 4

REHOBOTH BCH, DE 19971-2108

CREELY JOELLE L

NIGHTTINGALE’S GIFTS & SERVICES 1

5 W SARAZEN DR

WILMINGTON, DE 19804

CRIMSON DESIGN, LLC

INTERIOR FANCIES

1520 COMMERCE DR

LANCASTER, PA 17601-2749

COZY FACE LLC

44 FORSYTHIA LN

BEAR, DE 19701-6304

LESSOR

COYLE RENTAL PROPERTIES

2101 GARFIELD AVE

WILMINGTON, DE 19809-1416

LESSEE

COYLE RENTAL PROPERTIES

2101 GARFIELD AVE

WILMINGTON, DE 19809-1416

SALES REPRESENTATIVE

CREATION INNOVATIONS

110 NURSERY DR

BEAR, DE 19701-1185

COLLECTION AGENCY

CREDIT BUREAU OF NAPA COUNTY INC

CHASE RECEIVABLES

165 PASSAIC AVE STE 200

FAIRFIELD, NJ 07004-3521

CREDIT BUREAU OF NAPA COUNTY INC

1247 BROADWAY S

ONOMA, CA 95476-7503

CREDIT BUREAU OF NAPA COUNTY INC

5401 JEFFERSON HWY

RIVER RIDGE, LA 70123-4200

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