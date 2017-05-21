Business licenses: May 21, 2017
Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware for revenue-raising purposes.
WHOLESALER
BP EXPORTS
404 BLACKBURN CT
TOWNSEND, DE 19734-2821
BRILLIANT RETAIL LLC
427 N TATNALL ST # 61224
WILMINGTON, DE 19801-2230
BROOKS RUBY M
BROOKS ENTERPRISE
15190 RED HAWK TRL
BRIDGEVILLE, DE 19933-2652
COMMERCIAL LESSOR
BP PROPERTIES LLC
PO BOX 319
DELAWARE CITY, DE 19706-0319
BROAD MAIN HOLDINGS LLC
4542 KIRKWOOD
ST GEORGES RD BEAR, DE 19701-2069
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
BRADLEY ERIN E
STUDIO E SALON
3620 KIRKWOOD HWY
WILMINGTON, DE 19808-5104
BRANDED GROUP INC
2100 W ORANGEWOOD AVE STE 215
ORANGE, CA 92868-1953
BRAID NATION
428 SOUTHERN VIEW DR
SMYRNA, DE 19977-4083
BRANDYWINE PODIATRY
114 SANDHILL DR STE 201A
MIDDLETOWN, DE 19709-5807
BRIDGE 2 BRIDGES LLC
28385 CHIPPEWA AVE
MILLSBORO, DE 19966-2534
BRIGHT FUTURES INC
125 SLEEPY HOLLOW DR
MIDDLETOWN, DE 19709-8895
BRIGHT MLS INC
BRIGHT MLS
9707 KEY WEST AVE STE 200 ROCKVILLE, MD 20850-4079
BROOKS MANAGEMENT GROUP LLC
4142 OGLETOWN STANTON RD NEWARK, DE 19713-4169
BROWS BY JOVANNA LLC
3700 OLD CAPITOL TRL
WILMINGTON, DE 19808-6002
BUILD A LEGACY REAL ESTATE INC.
1614 GOVERNOR HOUSE CIR WILMINGTON, DE 19809-2484
RETAILER
BRANCHY ENTERPRISES LLC
16888 LAUREL RD
LAUREL, DE 19956-2932
BRILLIANTSHOPING.COM
SMATERSHOP
210 BAY TREE RD APT 203E
DOVER, DE 19901-8814
BRITT SISTERS LLC
32265 BLACKWATER RD FRANKFORD, DE 19945-2962
BRIZOUNICET
IMPACT VEROTY
13 CHESWOLD BLVD APT 3B NEWARK, DE 19713-4124
BTS, LLC
2ND & CHARLES
402 INDUSTRIAL LN
BIRMINGHAM, AL 35211-4465
BURLINGTON COAT FACTORY
BURLINGTON COAT FACTORY #272 59 UNIVERSITY PLZ
NEWARK, DE 19702-1549
CONTRACTOR
BRANDYWINE CUSTOM PAINTING LLC
415 N SWARTHMORE AVE SWARTHMORE, PA 19081-1226
BRIAN W MCCLURE
BRIANS PAINTING AND PAPERHANGING LLC
27 LEADER DR
NEWARK, DE 19713-1765
BRIAN WEST CARPET SERVICE
617 HAUDIE ANN RD
UPPR CHICHSTR, PA 19061-2803
BRICK BY BRICK MASONRY LLC
742 FOX HOLE RD
CAMDEN WYO, DE 19934-1636
BROOKS EQUIPMENT COMPANY, INC.
ALGER ELECTRIC
15 MOUNT WILSON LN
BALTIMORE, MD 21208-1101
BRUSH AND HAMMER PAINTING
36837 WINNER CIR
REHOBOTH BCH, DE 19971-1093
BSJ SERVICES
609 STRAWBRIDGE LN
WEST GROVE, PA 19390-1374
BUCK LEANN
A COUPLE BUCKS
9889 NANTICOKE CIR S
SEAFORD, DE 19973-8643
BULLSEYE CONTRACTORS INC
4 JUNIPER ST
NEW CASTLE, DE 19720-4928
MOVER
BRITINGHAM SPENCER E
SPENCER 4 HIRE
36463 COUNTRY CLUB RD
REHOBOTH BCH, DE 19971-1086
BULL HEAD TRANSPORT, LLC
8 CHASE LN
MIDDLETOWN, DE 19709-961
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