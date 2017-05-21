May 21, 2017 by

Business licenses: May 21, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware for revenue-raising purposes.

WHOLESALER

BP EXPORTS

404 BLACKBURN CT

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TOWNSEND, DE 19734-2821

BRILLIANT RETAIL LLC

427 N TATNALL ST # 61224

WILMINGTON, DE 19801-2230

BROOKS RUBY M

BROOKS ENTERPRISE

15190 RED HAWK TRL

BRIDGEVILLE, DE 19933-2652

COMMERCIAL LESSOR

BP PROPERTIES LLC

PO BOX 319

DELAWARE CITY, DE 19706-0319

BROAD MAIN HOLDINGS LLC

4542 KIRKWOOD

ST GEORGES RD BEAR, DE 19701-2069

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

BRADLEY ERIN E

STUDIO E SALON

3620 KIRKWOOD HWY

WILMINGTON, DE 19808-5104

BRANDED GROUP INC

2100 W ORANGEWOOD AVE STE 215

ORANGE, CA 92868-1953

BRAID NATION

428 SOUTHERN VIEW DR

SMYRNA, DE 19977-4083

BRANDYWINE PODIATRY

114 SANDHILL DR STE 201A

MIDDLETOWN, DE 19709-5807

BRIDGE 2 BRIDGES LLC

28385 CHIPPEWA AVE

MILLSBORO, DE 19966-2534

BRIGHT FUTURES INC

125 SLEEPY HOLLOW DR

MIDDLETOWN, DE 19709-8895

BRIGHT MLS INC

BRIGHT MLS

9707 KEY WEST AVE STE 200 ROCKVILLE, MD 20850-4079

BROOKS MANAGEMENT GROUP LLC

4142 OGLETOWN STANTON RD NEWARK, DE 19713-4169

BROWS BY JOVANNA LLC

3700 OLD CAPITOL TRL

WILMINGTON, DE 19808-6002

BUILD A LEGACY REAL ESTATE INC.

1614 GOVERNOR HOUSE CIR WILMINGTON, DE 19809-2484

RETAILER

BRANCHY ENTERPRISES LLC

16888 LAUREL RD

LAUREL, DE 19956-2932

BRILLIANTSHOPING.COM

SMATERSHOP

210 BAY TREE RD APT 203E

DOVER, DE 19901-8814

BRITT SISTERS LLC

32265 BLACKWATER RD FRANKFORD, DE 19945-2962

BRIZOUNICET

IMPACT VEROTY

13 CHESWOLD BLVD APT 3B NEWARK, DE 19713-4124

BTS, LLC

2ND & CHARLES

402 INDUSTRIAL LN

BIRMINGHAM, AL 35211-4465

BURLINGTON COAT FACTORY

BURLINGTON COAT FACTORY #272 59 UNIVERSITY PLZ

NEWARK, DE 19702-1549

CONTRACTOR

BRANDYWINE CUSTOM PAINTING LLC

415 N SWARTHMORE AVE SWARTHMORE, PA 19081-1226

BRIAN W MCCLURE

BRIANS PAINTING AND PAPERHANGING LLC

27 LEADER DR

NEWARK, DE 19713-1765

BRIAN WEST CARPET SERVICE

617 HAUDIE ANN RD

UPPR CHICHSTR, PA 19061-2803

BRICK BY BRICK MASONRY LLC

742 FOX HOLE RD

CAMDEN WYO, DE 19934-1636

BROOKS EQUIPMENT COMPANY, INC.

ALGER ELECTRIC

15 MOUNT WILSON LN

BALTIMORE, MD 21208-1101

BRUSH AND HAMMER PAINTING

36837 WINNER CIR

REHOBOTH BCH, DE 19971-1093

BSJ SERVICES

609 STRAWBRIDGE LN

WEST GROVE, PA 19390-1374

BUCK LEANN

A COUPLE BUCKS

9889 NANTICOKE CIR S

SEAFORD, DE 19973-8643

BULLSEYE CONTRACTORS INC

4 JUNIPER ST

NEW CASTLE, DE 19720-4928

MOVER

BRITINGHAM SPENCER E

SPENCER 4 HIRE

36463 COUNTRY CLUB RD

REHOBOTH BCH, DE 19971-1086

BULL HEAD TRANSPORT, LLC

8 CHASE LN

MIDDLETOWN, DE 19709-961

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Special to Delaware Business Now

Delaware Business Now is a five-day-a-week newsletter and associated website operated by Bird Street Media LLC. Chief Content Officer is Doug Rainey, a 30-year veteran of business journalism in the state of Delaware.

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