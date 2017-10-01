Business licenses, Oct. 1, 2107

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Delaware Business Now
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Editor’s note: Business licenses are issued as a revenue-raising tool by the State of Delaware

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

GLOBAL INFORMATICS AND ANALYSIS

211 E LOMBARD ST # 109 

BALTIMORE, MD 21202-6102

GLOBAL WEBMASTERS

201 CHESTNUT CROSSING DRIVE

NEWARK, DE 19713-2658

GLOBES AMERICA INC

919 N MARKET ST 

WILMINGTON, DE 19801-3023

GO GETTERS CLUB LLC

34 COLONY BLVD 

WILMINGTON, DE 19802-1402

GOLDSTEIN LESLIE F & PHILIP

2 ANDREWS WAY 

NEWARK, DE 19711-2731

GOODCHILD RONALD L

DOOBIES DETAILING 1026 S CHAPEL ST 

NEWARK, DE 19702-1303

GOVENS ENTERPRISE INC

FIT BODY BOOT CAMP

47 ABBEY RD

NEWARK, DE 19702-8611

GRAHAM BRUCE ALLEN JR

1114 THOMAS DAVIS DR 

CLAYTON, DE 19938-2569

GRAHAM LEIGH DESIGN

33611 HERRING VIEW DR

LEWES, DE 19958-5438

GREENER HOMES LLC

806 DALLAM RD

NEWARK, DE 19711-3114

GREENSIDE PSYCHOLOGICAL

ATLANTIC OCCUPSYCH

29 W SUSQUEHANNA AVE 

BALTIMORE, MD 21204-5201

GREENSPRING RENOVATIONS LLC

684 VANDYKE GREENSPRING RD TOWNSEND, DE 19734-9215

GREENWELL ELIZABETH A

6 WHEELER AVE

BETTERTON, MD 21610-9736

GREY ROBERT

2646 W ROBINO DR 

WILMINGTON, DE 19808-2249

GRIFFITH WINSTON

107 GORDY PL

NEW CASTLE, DE 19720-4701

LESSOR

GNR INVESTMENTS LLC

GNR

239 NORTON CIR 

DOVER, DE 19904-3866

GPSI LEASING II ACCORD, LLC

1074 N ORANGE AVE 

SARASOTA, FL 34236-4103

GPSI LEASING II ACCORD, LLC

1074 N ORANGE AVE 

SARASOTA, FL 34236-4103

RESTAURANT

GOBBLERS MIDDLETOWN LLC

CAPRIOTTI’’S SANDWICH SH 743 N BROAD ST 

MIDDLETOWN, DE 19709-1166

 GOBBLERS SMYRNA LLC

CAPRIOTTI’’S SANDWICH SH 456 W GLENWOOD AVE 

SMYRNA, DE 19977-1087

GRAPES REAL JAMAICAN CUISINE LLC

2302 N MARKET ST 

WILMINGTON, DE 19802-4230

RETAILER

 GOLSTON ZULEMA R

ALMETHER SHAE

35 LEADER DR

NEWARK, DE 19713-1765

GOODEN LISA

412 HEMLOCK ST 

MILTON, DE 19968-1242

GRIFFIN KATHLEEN V

ADORNING TREASURES 

4 GALEN CT

BEAR, DE 19701-1122

GRIMES GEORGE GIORGIO

5 BERGEN CT

NEWARK, DE 19702-4243

CONTRACTOR

GONZALEZ GROUP LLC THE

455 STELLA DR

HOCKESSIN, DE 19707-1922

GRANT ANDREW

A&J WIRING

311 STONE HURST CT

NEW CASTLE, DE 19720-3947

MOVER

 GOODCHILD RONALD L

DOOBIES LAWN CARE 1026 S CHAPEL ST 

NEWARK, DE 19702-1303

WHOLESALER

GRD BRANDS LLC

CIARRO

8 THE GRN STE 5742 

DOVER, DE 19901-3618

GREAT RIVER 360

21 MORAN RD

NATCHEZ, MS 39120-4074

GROWN MAN SHAVING COMPANY INC.

GROWN MAN SHAVING COMPANY 255 WASHINGTON ST STE 340 NEWTON, MA 02458-1634

PHOTOGRAPHY

 GRIMSLEY PHOTOS

3310 WRANGLE HILL RD 

BEAR, DE 19701-1874

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