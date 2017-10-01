Business licenses, Oct. 1, 2107

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PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
GLOBAL INFORMATICS AND ANALYSIS
211 E LOMBARD ST # 109
BALTIMORE, MD 21202-6102
GLOBAL WEBMASTERS
201 CHESTNUT CROSSING DRIVE
NEWARK, DE 19713-2658
GLOBES AMERICA INC
919 N MARKET ST
WILMINGTON, DE 19801-3023
GO GETTERS CLUB LLC
34 COLONY BLVD
WILMINGTON, DE 19802-1402
GOLDSTEIN LESLIE F & PHILIP
2 ANDREWS WAY
NEWARK, DE 19711-2731
GOODCHILD RONALD L
DOOBIES DETAILING 1026 S CHAPEL ST
NEWARK, DE 19702-1303
GOVENS ENTERPRISE INC
FIT BODY BOOT CAMP
47 ABBEY RD
NEWARK, DE 19702-8611
GRAHAM BRUCE ALLEN JR
1114 THOMAS DAVIS DR
CLAYTON, DE 19938-2569
GRAHAM LEIGH DESIGN
33611 HERRING VIEW DR
LEWES, DE 19958-5438
GREENER HOMES LLC
806 DALLAM RD
NEWARK, DE 19711-3114
GREENSIDE PSYCHOLOGICAL
ATLANTIC OCCUPSYCH
29 W SUSQUEHANNA AVE
BALTIMORE, MD 21204-5201
GREENSPRING RENOVATIONS LLC
684 VANDYKE GREENSPRING RD TOWNSEND, DE 19734-9215
GREENWELL ELIZABETH A
6 WHEELER AVE
BETTERTON, MD 21610-9736
GREY ROBERT
2646 W ROBINO DR
WILMINGTON, DE 19808-2249
GRIFFITH WINSTON
107 GORDY PL
NEW CASTLE, DE 19720-4701
LESSOR
GNR INVESTMENTS LLC
GNR
239 NORTON CIR
DOVER, DE 19904-3866
GPSI LEASING II ACCORD, LLC
1074 N ORANGE AVE
SARASOTA, FL 34236-4103
GPSI LEASING II ACCORD, LLC
1074 N ORANGE AVE
SARASOTA, FL 34236-4103
RESTAURANT
GOBBLERS MIDDLETOWN LLC
CAPRIOTTI’’S SANDWICH SH 743 N BROAD ST
MIDDLETOWN, DE 19709-1166
GOBBLERS SMYRNA LLC
CAPRIOTTI’’S SANDWICH SH 456 W GLENWOOD AVE
SMYRNA, DE 19977-1087
GRAPES REAL JAMAICAN CUISINE LLC
2302 N MARKET ST
WILMINGTON, DE 19802-4230
RETAILER
GOLSTON ZULEMA R
ALMETHER SHAE
35 LEADER DR
NEWARK, DE 19713-1765
GOODEN LISA
412 HEMLOCK ST
MILTON, DE 19968-1242
GRIFFIN KATHLEEN V
ADORNING TREASURES
4 GALEN CT
BEAR, DE 19701-1122
GRIMES GEORGE GIORGIO
5 BERGEN CT
NEWARK, DE 19702-4243
CONTRACTOR
GONZALEZ GROUP LLC THE
455 STELLA DR
HOCKESSIN, DE 19707-1922
GRANT ANDREW
A&J WIRING
311 STONE HURST CT
NEW CASTLE, DE 19720-3947
MOVER
GOODCHILD RONALD L
DOOBIES LAWN CARE 1026 S CHAPEL ST
NEWARK, DE 19702-1303
WHOLESALER
GRD BRANDS LLC
CIARRO
8 THE GRN STE 5742
DOVER, DE 19901-3618
GREAT RIVER 360
21 MORAN RD
NATCHEZ, MS 39120-4074
GROWN MAN SHAVING COMPANY INC.
GROWN MAN SHAVING COMPANY 255 WASHINGTON ST STE 340 NEWTON, MA 02458-1634
PHOTOGRAPHY
GRIMSLEY PHOTOS
3310 WRANGLE HILL RD
BEAR, DE 19701-1874