Business licenses: June 25, 2017

Business licenses are issued by the State of Delaware as a tax revenue source
CONTRACTOR
CNP PAINTING
15 CONCORD DR
MILFORD, DE 19963-2117
JPM HOMESERVICES
360 WILMORE DR
MIDDLETOWN, DE 19709-8386
COASTAL PLAINS WOOD AND TILE LLC
173 MISTY RIDGE DR
MAGNOLIA, DE 19962-1368
COBLENTZ MERVIN ANDREW
175 YODER DR
HARTLY, DE 19953-2520
COCHRAN TILE
33828 CONNECTICUT AVE FRANKFORD, DE 19945-3656
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
COASTAL CONSULTING SERVICES
3 DECATUR CT
BERLIN, MD 21811-1820
COASTAL KAYAK INC
36187 COOKIE LN
FRANKFORD, DE 19945-3470
COASTAL KAYAK INC
36840 COASTAL HWY
FENWICK ISLE, DE 19944-4086
CODESOURCE 360 INC
1601 E LAMAR BLVD STE 205 ARLINGTON, TX 76011-4464
COLEMAN CHIDINMA U
COLEMAN SERVICES
414 TALON CT
SMYRNA, DE 19977-1584
COLLAZOS JAIME D
DC CRANES
3009 BELLEVUE AVE
WILMINGTON, DE 19802-2401
COLON DAMARIS I
LONDON ROCK MOM
6 DIAMOND CT
NEWARK, DE 19702-8617
COLORFUL LEARNING
17 WILLIAM PENN SQ
NEW CASTLE, DE 19720-3613
COMLEY ERIC J
FREEDOM LAWNCARE
952 RAHWAY DR
NEWARK, DE 19711-2647
COMMON CENTS PROPERTY MGT INC
1701 AUGUSTINE CUT OFF STE 16 WILMINGTON, DE 19803-4494
COMPLETE MOWING & MORE LLC
16902 SHINGLE POINT RD
MILTON, DE 19968-2554
CONAWAY-LEGAL LLC
1007 N ORANGE ST
WILMINGTON, DE 19801-1239
CONLY ELIZABETH M
E M CONLY CONSULTING
1318 GREENLEAF RD
WILMINGTON, DE 19805-1348
WHOLESALER
COASTAL GREENHOUSES, LLC
4806 PENNYROYAL RD
GEORGETOWN, SC 29440-5108
COMPASS ENERGY INC
1014 S CENTRAL AVE
LAUREL, DE 19956-1416
LESSOR
COASTAL KAYAK INC
36840 COASTAL HWY
FENWICK ISLE, DE 19944-4086
COASTAL KAYAK INC
36187 COOKIE LN
FRANKFORD, DE 19945-3470
COLLINS BOWERS INVESTMENTS LLC CBI
10 COMMERCE ST
HARRINGTON, DE 19952-1056
RETAILER
COBEN STUART
BETWEEN THE PAGES BOOKS AN NEW CASTLE FARMERS
MARKET 110 N DUPONT HWY
NEW CASTLE, DE 19720-3102
MOVER
CODY L DURHAM LLC
316 WALT MESSICK RD
HARRINGTON, DE 19952-3367
SALES REPRESENTATIVE
COMMUNITY TEXTING
THE RESTAURANT TRAINERS 2207 CONCORD PIKE
WILMINGTON, DE 19803-2908
COMPREHENSION LITERACY RESOURCE
249 BAY AVE
MILFORD, DE 19963-4909
CONSTRUCTION TRANSPORTATION
COMPLETE DISPOSAL SERVICE LLC
18265 DEER FOREST RD GEORGETOWN, DE 19947-3412
RESTAURANT
CONCORD PIKE 1122 ENTERPRISES LLC
MCDONALD’’S
2507 CONCORD PIKE
WILMINGTON, DE 19803-5002