Business licenses: June 25, 2017

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CONTRACTOR

CNP PAINTING

15 CONCORD DR

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MILFORD, DE 19963-2117

JPM HOMESERVICES

360 WILMORE DR

MIDDLETOWN, DE 19709-8386

COASTAL PLAINS WOOD AND TILE LLC

173 MISTY RIDGE DR

MAGNOLIA, DE 19962-1368

COBLENTZ MERVIN ANDREW

175 YODER DR

HARTLY, DE 19953-2520

COCHRAN TILE

33828 CONNECTICUT AVE FRANKFORD, DE 19945-3656

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

COASTAL CONSULTING SERVICES

3 DECATUR CT

BERLIN, MD 21811-1820

COASTAL KAYAK INC

36187 COOKIE LN

FRANKFORD, DE 19945-3470

COASTAL KAYAK INC

36840 COASTAL HWY

FENWICK ISLE, DE 19944-4086

CODESOURCE 360 INC

1601 E LAMAR BLVD STE 205 ARLINGTON, TX 76011-4464

COLEMAN CHIDINMA U

COLEMAN SERVICES

414 TALON CT

SMYRNA, DE 19977-1584

COLLAZOS JAIME D

DC CRANES

3009 BELLEVUE AVE

WILMINGTON, DE 19802-2401

COLON DAMARIS I

LONDON ROCK MOM

6 DIAMOND CT

NEWARK, DE 19702-8617

COLORFUL LEARNING

17 WILLIAM PENN SQ

NEW CASTLE, DE 19720-3613

COMLEY ERIC J

FREEDOM LAWNCARE

952 RAHWAY DR

NEWARK, DE 19711-2647

COMMON CENTS PROPERTY MGT INC

1701 AUGUSTINE CUT OFF STE 16 WILMINGTON, DE 19803-4494

COMPLETE MOWING & MORE LLC

16902 SHINGLE POINT RD

MILTON, DE 19968-2554

CONAWAY-LEGAL LLC

1007 N ORANGE ST

WILMINGTON, DE 19801-1239

CONLY ELIZABETH M

E M CONLY CONSULTING

1318 GREENLEAF RD

WILMINGTON, DE 19805-1348

WHOLESALER

COASTAL GREENHOUSES, LLC

4806 PENNYROYAL RD

GEORGETOWN, SC 29440-5108

COMPASS ENERGY INC

1014 S CENTRAL AVE

LAUREL, DE 19956-1416

LESSOR

COASTAL KAYAK INC

36840 COASTAL HWY

FENWICK ISLE, DE 19944-4086

COASTAL KAYAK INC

36187 COOKIE LN

FRANKFORD, DE 19945-3470

COLLINS BOWERS INVESTMENTS LLC CBI

10 COMMERCE ST

HARRINGTON, DE 19952-1056

RETAILER

COBEN STUART

BETWEEN THE PAGES BOOKS AN NEW CASTLE FARMERS

MARKET 110 N DUPONT HWY

NEW CASTLE, DE 19720-3102

MOVER

CODY L DURHAM LLC

316 WALT MESSICK RD

HARRINGTON, DE 19952-3367

SALES REPRESENTATIVE

COMMUNITY TEXTING

THE RESTAURANT TRAINERS 2207 CONCORD PIKE

WILMINGTON, DE 19803-2908

COMPREHENSION LITERACY RESOURCE

249 BAY AVE

MILFORD, DE 19963-4909

CONSTRUCTION TRANSPORTATION

COMPLETE DISPOSAL SERVICE LLC

18265 DEER FOREST RD GEORGETOWN, DE 19947-3412

RESTAURANT

CONCORD PIKE 1122 ENTERPRISES LLC

MCDONALD’’S

2507 CONCORD PIKE

WILMINGTON, DE 19803-5002

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