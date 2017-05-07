May 7, 2017 by

Business licenses: May 7, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued by the Delaware Division of Revenue

RETAILER

BECHLER LISA R

LISA’S FANCIFUL FAUX FLORALS 120 DEVONSHIRE RD WILMINGTON, DE 19803-3002

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BEI BRYAN

2701 NORTHEAST BLVD

WILMINGTON, DE 19802-3701

BENSON LANCE A

LOOK NICE SMELL NICE LLC 251 HARMONY LN UNIT 5

DOVER, DE 19904-6620

BEST TECH EXPRESS INC

139 RICKEY BLVD

BEAR, DE 19701-2540

BESTNEST LLC

BEST NEST HOME FURNISHINGS 403 REHOBOTH AVE

REHOBOTH BCH, DE 19971-3125

CONSTRUCTION TRANSPORTATION

BEAN NIKKI

26946 LONESOME RD

SEAFORD, DE 19973-4683

MOTOR VEHICLE DEALER

BECKHAM KUSTOM WHOLESALER LLC

812 E 13TH ST

WILMINGTON, DE 19802-5002

MANUFACTURER

BEET STRONG FOODS

BEET STRONG BARS

7 MCKEAN PL

NEWARK, DE 19711-7109

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

BEEZARTIST

BEACHFIT

1553 YORK AVE APT 1A

NEW YORK, NY 10028-6055

BENSON CHRISTINA M

LAVISH LUXE EXTENSIONS 251 HARMONY LN UNIT 5

DOVER, DE 19904-6620

BENSON CHRISTINA M

PRESSED & PAMPERED HAIR CARE 251 HARMONY LN UNIT 5

DOVER, DE 19904-6620

BERWICK BARBARA

SPIRITUAL AND EMOTIONAL HEALING 307 LATROBE DR

NEWARK, DE 19702-3827

BETTERLESSON INC

86A SHERMAN ST

CAMBRIDGE, MA 02140-3233

BEYER & FORTNER INC

DBA CULLIGAN WATER CONDITIONING 136 N 8TH ST

LEWISBURG, PA 17837-1448

BEYOND INFO SOLUTIONS INC

353 LONG MILLGATE RD MORRISVILLE, NC 27560-8615

BEYOND PROVEN SPORTS MANAGEMENT

32 TETHER CT

WILMINGTON, DE 19808-2743

IELICKI LOGAN A

BARKS N BUBBLES DOG GROOMING 1157 YORKLYN RD

HOCKESSIN, DE 19707-8513

BIG J’S IRRIGATION LLC

1205 JEFFERSON AVE WILMINGTON, DE 19809-1915

RESTAURANT

BEI BRYAN

NEW GARDEN RESTAURANT 2701 NORTHEAST BLVD

WILMINGTON, DE 19802-3701

BELLEFONTE CAFE INC

804 BRANDYWINE BLVD

WILMINGTON, DE 19809-2962

BEST BROTHERS, LLC

MR. TACO MEXICAN GRILL 101 E HAZELDELL AVE

NEW CASTLE, DE 19720-1346

CONTRACTOR

BELLA CUSTOM HOMES AND REMODELING

220 CREEKS BEND DR

DOWNINGTOWN, PA 19335-1186

BELLEVUE REMODEL & DESIGN LLC

702 WOODSDALE RD

WILMINGTON, DE 19809-2243

BELTRAN ISRAEL

BELTRAN CONSTRUCTION

4 N INDEPENDENCE BLVD

NEW CASTLE, DE 19720-4457

BENNETT IV ARTHUR M

AMB SERVICES LLC

15 DUORY CIR

MILTON, DE 19968-1555

SALES REPRESENTATIVE

BELLE BUSINESS PRODUCTIONS, LLC

BELLE BRIDAL EXPOS

3411 SILVERSIDE ROAD

WILMINGTON, DE 19810-4812

WHOLESALER

BELTE INTEGRATED SERVICES

101 TRUPENNY TURN

MIDDLETOWN, DE 19709-8965

LESSOR OF TANGIBLE PERSONAL PROPERTY

BENEFICIAL EQUIPMENT FINANCE

1818 MARKET ST

PHILADELPHIA, PA 19103-3638

WHOLESALER

BIKEEP INC

BIKEEP INC. -ENTERPRISE ESTONIA 440 N WOLFE RD

SUNNYVALE, CA 94085-3869

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Special to Delaware Business Now

Delaware Business Now is a five-day-a-week newsletter and associated website operated by Bird Street Media LLC. Chief Content Officer is Doug Rainey, a 30-year veteran of business journalism in the state of Delaware.

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