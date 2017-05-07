Business licenses: May 7, 2017
Editor’s note: Business licenses are issued by the Delaware Division of Revenue
RETAILER
BECHLER LISA R
LISA’S FANCIFUL FAUX FLORALS 120 DEVONSHIRE RD WILMINGTON, DE 19803-3002
BEI BRYAN
2701 NORTHEAST BLVD
WILMINGTON, DE 19802-3701
BENSON LANCE A
LOOK NICE SMELL NICE LLC 251 HARMONY LN UNIT 5
DOVER, DE 19904-6620
BEST TECH EXPRESS INC
139 RICKEY BLVD
BEAR, DE 19701-2540
BESTNEST LLC
BEST NEST HOME FURNISHINGS 403 REHOBOTH AVE
REHOBOTH BCH, DE 19971-3125
CONSTRUCTION TRANSPORTATION
BEAN NIKKI
26946 LONESOME RD
SEAFORD, DE 19973-4683
MOTOR VEHICLE DEALER
BECKHAM KUSTOM WHOLESALER LLC
812 E 13TH ST
WILMINGTON, DE 19802-5002
MANUFACTURER
BEET STRONG FOODS
BEET STRONG BARS
7 MCKEAN PL
NEWARK, DE 19711-7109
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
BEEZARTIST
BEACHFIT
1553 YORK AVE APT 1A
NEW YORK, NY 10028-6055
BENSON CHRISTINA M
LAVISH LUXE EXTENSIONS 251 HARMONY LN UNIT 5
DOVER, DE 19904-6620
BENSON CHRISTINA M
PRESSED & PAMPERED HAIR CARE 251 HARMONY LN UNIT 5
DOVER, DE 19904-6620
BERWICK BARBARA
SPIRITUAL AND EMOTIONAL HEALING 307 LATROBE DR
NEWARK, DE 19702-3827
BETTERLESSON INC
86A SHERMAN ST
CAMBRIDGE, MA 02140-3233
BEYER & FORTNER INC
DBA CULLIGAN WATER CONDITIONING 136 N 8TH ST
LEWISBURG, PA 17837-1448
BEYOND INFO SOLUTIONS INC
353 LONG MILLGATE RD MORRISVILLE, NC 27560-8615
BEYOND PROVEN SPORTS MANAGEMENT
32 TETHER CT
WILMINGTON, DE 19808-2743
IELICKI LOGAN A
BARKS N BUBBLES DOG GROOMING 1157 YORKLYN RD
HOCKESSIN, DE 19707-8513
BIG J’S IRRIGATION LLC
1205 JEFFERSON AVE WILMINGTON, DE 19809-1915
RESTAURANT
BEI BRYAN
NEW GARDEN RESTAURANT 2701 NORTHEAST BLVD
WILMINGTON, DE 19802-3701
BELLEFONTE CAFE INC
804 BRANDYWINE BLVD
WILMINGTON, DE 19809-2962
BEST BROTHERS, LLC
MR. TACO MEXICAN GRILL 101 E HAZELDELL AVE
NEW CASTLE, DE 19720-1346
CONTRACTOR
BELLA CUSTOM HOMES AND REMODELING
220 CREEKS BEND DR
DOWNINGTOWN, PA 19335-1186
BELLEVUE REMODEL & DESIGN LLC
702 WOODSDALE RD
WILMINGTON, DE 19809-2243
BELTRAN ISRAEL
BELTRAN CONSTRUCTION
4 N INDEPENDENCE BLVD
NEW CASTLE, DE 19720-4457
BENNETT IV ARTHUR M
AMB SERVICES LLC
15 DUORY CIR
MILTON, DE 19968-1555
SALES REPRESENTATIVE
BELLE BUSINESS PRODUCTIONS, LLC
BELLE BRIDAL EXPOS
3411 SILVERSIDE ROAD
WILMINGTON, DE 19810-4812
WHOLESALER
BELTE INTEGRATED SERVICES
101 TRUPENNY TURN
MIDDLETOWN, DE 19709-8965
LESSOR OF TANGIBLE PERSONAL PROPERTY
BENEFICIAL EQUIPMENT FINANCE
1818 MARKET ST
PHILADELPHIA, PA 19103-3638
WHOLESALER
BIKEEP INC
BIKEEP INC. -ENTERPRISE ESTONIA 440 N WOLFE RD
SUNNYVALE, CA 94085-3869
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