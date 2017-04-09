Business licenses: April 9, 2017
Editor’s note: Business licenses are issued for revenue raising purposes by the Delaware Division of Revenue
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
ALMQUIST JANICE S
JSA CONSULTANTS
693 NEW LONDON RD
NEWARK, DE 19711-2107
ALPHA TRANSPORTATION LLC
17 YOSEMITE DR
BEAR, DE 19701-3806
ALTA VITA
ALTA VITA EVENT CONCEPTS
507 W 36TH ST
WILMINGTON, DE 19802-2012
ALTEMUS APPRAISALS INC
26588 HERMIT LN
MILLSBORO, DE 19966-5854
ALTERNATIVE WORKFORCE INC
1300 COMBERMERE DR
TROY, MI 48083-2703
AMADOR DIAZ GONZALEZ
AMADOR DIAZ LAWN SERVICE 318 S BROOM ST
WILMINGTON, DE 19805-3949
AMAZING AMY EVENTS
1704 DALFIELD DR
WILMINGTON, DE 19803-4005
AMERICAN JUJITSU ACADEMY, LLC
100 BUSINESS PARK LN STE 100C MILTON, DE 19968-1035
AMERICAN LAW ENFORCEMENT TRAINING
23 WITHERS WAY
HOCKESSIN, DE 19707-2507
AMERICAN TREE CARE LLC
18968 ROBINSONVILLE RD
LEWES, DE 19958-4423
ANALYTTICA DATA LAB INC
1007 N ORANGE ST FL 4 WILMINGTON, DE 19801-1242
ANAVIPAGOS Y SERVICIOS
110 N DUPONT HWY
NEW CASTLE, DE 19720-3102
ANAVIPAGOS Y SERVICIOS
1902B MARYLAND AVE WILMINGTON, DE 19805-4605
MOVER
ALL LOADS ON TIME TRANSPORTATION
13 DARLINGTON RD
NEW CASTLE, DE 19720-2312
ADVERTISING AGENCY
ALLIANCE INSPIRED
22 CEDAR FARMS DR
NEWARK, DE 19702-3615
CONTRACTOR
ALLIED PROPERTIES & DEVELOPMENT
ALLIED PROPERTIES & DEVELO 907 N ORANGE ST
WILMINGTON, DE 19801-1603
ALLPRO CARPENTRY & REMODELING
206 CRYSTAL RD
HARTLY, DE 19953-2830
ALLSERVE CONCEPTS LLC
ALLSERVE ENVIRO CONCEPTS 35924 SPINNAKER CIR
LEWES, DE 19958-5011
ALSTON SCRUGGS
225 TULLAMORE RD
MAGNOLIA, DE 19962-2614
AMERICAN BAR MAT INC
314 MAIN STREET, SUITE B PO BOX 314
CONYNGHAM, PA 18219-0314
RETAILER
ALMUWALLED CORPORATION
4TH STREET CONVENIENT 1200 W 4TH ST
WILMINGTON, DE 19805-3606
LOAN AGENCY
ALOHA GROUP, INC.
19266 COASTAL HWY
REHOBOTH BCH, DE 19971-6117
AUCTIONEER
ALTISOURCE ONLINE AUCTION, INC.
1615 S ERVAY ST
DALLAS, TX 75215-1201
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