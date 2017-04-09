April 9, 2017 by

Business licenses: April 9, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued for revenue raising purposes by the Delaware Division of Revenue

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

ALMQUIST JANICE S

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JSA CONSULTANTS

693 NEW LONDON RD

NEWARK, DE 19711-2107

ALPHA TRANSPORTATION LLC

17 YOSEMITE DR

BEAR, DE 19701-3806

ALTA VITA

ALTA VITA EVENT CONCEPTS

507 W 36TH ST

WILMINGTON, DE 19802-2012

ALTEMUS APPRAISALS INC

26588 HERMIT LN

MILLSBORO, DE 19966-5854

ALTERNATIVE WORKFORCE INC

1300 COMBERMERE DR

TROY, MI 48083-2703

AMADOR DIAZ GONZALEZ

AMADOR DIAZ LAWN SERVICE 318 S BROOM ST

WILMINGTON, DE 19805-3949

AMAZING AMY EVENTS

1704 DALFIELD DR

WILMINGTON, DE 19803-4005

AMERICAN JUJITSU ACADEMY, LLC

100 BUSINESS PARK LN STE 100C MILTON, DE 19968-1035

AMERICAN LAW ENFORCEMENT TRAINING

23 WITHERS WAY

HOCKESSIN, DE 19707-2507

AMERICAN TREE CARE LLC

18968 ROBINSONVILLE RD

LEWES, DE 19958-4423

ANALYTTICA DATA LAB INC

1007 N ORANGE ST FL 4 WILMINGTON, DE 19801-1242

ANAVIPAGOS Y SERVICIOS

110 N DUPONT HWY

NEW CASTLE, DE 19720-3102

ANAVIPAGOS Y SERVICIOS

1902B MARYLAND AVE WILMINGTON, DE 19805-4605

MOVER

ALL LOADS ON TIME TRANSPORTATION

13 DARLINGTON RD

NEW CASTLE, DE 19720-2312

ADVERTISING AGENCY

ALLIANCE INSPIRED

22 CEDAR FARMS DR

NEWARK, DE 19702-3615

CONTRACTOR

ALLIED PROPERTIES & DEVELOPMENT

ALLIED PROPERTIES & DEVELO 907 N ORANGE ST

WILMINGTON, DE 19801-1603

ALLPRO CARPENTRY & REMODELING

206 CRYSTAL RD

HARTLY, DE 19953-2830

ALLSERVE CONCEPTS LLC

ALLSERVE ENVIRO CONCEPTS 35924 SPINNAKER CIR

LEWES, DE 19958-5011

ALSTON SCRUGGS

225 TULLAMORE RD

MAGNOLIA, DE 19962-2614

AMERICAN BAR MAT INC

314 MAIN STREET, SUITE B PO BOX 314

CONYNGHAM, PA 18219-0314

RETAILER

ALMUWALLED CORPORATION

4TH STREET CONVENIENT 1200 W 4TH ST

WILMINGTON, DE 19805-3606

LOAN AGENCY

ALOHA GROUP, INC.

19266 COASTAL HWY

REHOBOTH BCH, DE 19971-6117

AUCTIONEER

ALTISOURCE ONLINE AUCTION, INC.

1615 S ERVAY ST

DALLAS, TX 75215-1201

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