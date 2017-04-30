April 30, 2017 by

Business licenses: April 30, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware as a revenue-raising tool.

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

BAPTISTE LEGACY SOLUTIONS

7133 MCCLEAN BLVD

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BALTIMORE, MD 21234-7253

BARA INFOWARE INC

4115, BLACKHAWK PLAZA CIRCLE 4115 BLACKHAWK PLAZA CIR

DANVILLE, CA 94506-4901

ABM FINANCIAL CONSULTING 712 SEVERN RD

WILMINGTON, DE 19803-1726

BARRAGAN ELIZABETH M

ELLIE’S HAIR

11 E MARKET STREET

GREENWOOD, DE 19950

BARTHEL ERIN

FRIENDS AND SIGN

61 MATTHEWS RD

NEWARK, DE 19713-2555

BATTLE MICHELE

AVANTISH CLEANERS

20231 WIL KING RD

LEWES, DE 19958-4507

BAYADA HOME HEALTH CARE INC

655 S BAY RD STE 1G

DOVER, DE 19901-4615

BBCG, LLC

BEIDEMAN’S CERAKOTE AND 2115 BARR RD

WILMINGTON, DE 19808-5309

CONTRACTOR

BARBU MARIUS

TOTAL FACILITIES-HANDYMAN MATTER 2902 CROSSFORK DR APT 2B

WILMINGTON, DE 19808-2028

BARNETT WILLIAM J JR

BARNETT HEATING & COOLING 9 MARLIN DR

NEWARK, DE 19713-3712

BARNEY SEAN L

715 NOTTINGHAM RD

WILMINGTON, DE 19805-2810

BARRIOS-HERRERA JOSE E

J & B ASSOCIATES

19862 COUNTY SEAT HWY GEORGETOWN, DE 19947-4885

BASEMENT UNLIMITED

17667 GATE DR UNIT 3

LEWES, DE 19958-6540

BEACH BUTLER, LLC

37232 LIGHTHOUSE RD STE 458 SELBYVILLE, DE 19975-3981

BEANTOWN CONSTRUCTION SERVICES LLC

3 ABBEY LN STE 2

MIDDLEBORO, MA 02346-3233

BEAVER PROPERTIES LLC

19115 FREELAND LN BRIDGEVILLE, DE 19933-4072

WHOLESALER

BATTAGLIA ASSOCIATES INC

11 INDUSTRIAL BLVD

NEW CASTLE, DE 19720-2087

BEAVERDAM PET FOODS INC

11067 COON DEN RD GREENWOOD, DE 19950-5208

BECKHAM KUSTOM WHOLESALER LLC

812 E 13TH ST

WILMINGTON, DE 19802-5002

RESTAURANT

BAVARIAN BAKERY AND DELI LLC

1819 S DUPONT HWY

DOVER, DE 19901-5128

BAYWOOD DE LLC

BAYWOOD

32267 CLUBHOUSE WAY MILLSBORO, DE 19966-6259

COMMERCIAL LESSOR

BAYSIDE PROPERTY MANAGEMENT LLC

32172 NASSAU RD

LEWES, DE 19958-3759

BAYVIEW CROSSING DST

405 LARCH CIR

WILMINGTON, DE 19804-2370

BEAVER BROOK CROSSING DST

405 LARCH CIR

WILMINGTON, DE 19804-2370

RETAILER

BEACH BLONDE BOUTIQUE

26330 GOVERNOR STOCKLEY RD GEORGETOWN, DE 19947-2570

BEACH STOP DELI LLC

98 RUDDER RD UNIT 3 MILLSBORO, DE 19966-666

BEADS BAGAN INC

13 E WELLINGTON MEWS

SMYRNA, DE 19977-3901

BEAUTIFUL NU HAIR COLLECTION

403 LARCH CIR

WILMINGTON, DE 19804-2370

BEAUTIFUL THINGS BY ANGELIQUE

21 BURNS WAY

NEWARK, DE 19702-5327

BEAUTY LINE INC

19 PENN MART CTR

NEW CASTLE, DE 19720-4206

BECHLER LISA R

LISA’S FANCIFUL FAUX FLORALS

120 DEVONSHIRE RD WILMINGTON, DE 19803-3002

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Special to Delaware Business Now

Delaware Business Now is a five-day-a-week newsletter and associated website operated by Bird Street Media LLC. Chief Content Officer is Doug Rainey, a 30-year veteran of business journalism in the state of Delaware.

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