Business licenses: April 30, 2017
Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware as a revenue-raising tool.
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
BAPTISTE LEGACY SOLUTIONS
7133 MCCLEAN BLVD
BALTIMORE, MD 21234-7253
BARA INFOWARE INC
4115, BLACKHAWK PLAZA CIRCLE 4115 BLACKHAWK PLAZA CIR
DANVILLE, CA 94506-4901
ABM FINANCIAL CONSULTING 712 SEVERN RD
WILMINGTON, DE 19803-1726
BARRAGAN ELIZABETH M
ELLIE’S HAIR
11 E MARKET STREET
GREENWOOD, DE 19950
BARTHEL ERIN
FRIENDS AND SIGN
61 MATTHEWS RD
NEWARK, DE 19713-2555
BATTLE MICHELE
AVANTISH CLEANERS
20231 WIL KING RD
LEWES, DE 19958-4507
BAYADA HOME HEALTH CARE INC
655 S BAY RD STE 1G
DOVER, DE 19901-4615
BBCG, LLC
BEIDEMAN’S CERAKOTE AND 2115 BARR RD
WILMINGTON, DE 19808-5309
CONTRACTOR
BARBU MARIUS
TOTAL FACILITIES-HANDYMAN MATTER 2902 CROSSFORK DR APT 2B
WILMINGTON, DE 19808-2028
BARNETT WILLIAM J JR
BARNETT HEATING & COOLING 9 MARLIN DR
NEWARK, DE 19713-3712
BARNEY SEAN L
715 NOTTINGHAM RD
WILMINGTON, DE 19805-2810
BARRIOS-HERRERA JOSE E
J & B ASSOCIATES
19862 COUNTY SEAT HWY GEORGETOWN, DE 19947-4885
BASEMENT UNLIMITED
17667 GATE DR UNIT 3
LEWES, DE 19958-6540
BEACH BUTLER, LLC
37232 LIGHTHOUSE RD STE 458 SELBYVILLE, DE 19975-3981
BEANTOWN CONSTRUCTION SERVICES LLC
3 ABBEY LN STE 2
MIDDLEBORO, MA 02346-3233
BEAVER PROPERTIES LLC
19115 FREELAND LN BRIDGEVILLE, DE 19933-4072
WHOLESALER
BATTAGLIA ASSOCIATES INC
11 INDUSTRIAL BLVD
NEW CASTLE, DE 19720-2087
BEAVERDAM PET FOODS INC
11067 COON DEN RD GREENWOOD, DE 19950-5208
BECKHAM KUSTOM WHOLESALER LLC
812 E 13TH ST
WILMINGTON, DE 19802-5002
RESTAURANT
BAVARIAN BAKERY AND DELI LLC
1819 S DUPONT HWY
DOVER, DE 19901-5128
BAYWOOD DE LLC
BAYWOOD
32267 CLUBHOUSE WAY MILLSBORO, DE 19966-6259
COMMERCIAL LESSOR
BAYSIDE PROPERTY MANAGEMENT LLC
32172 NASSAU RD
LEWES, DE 19958-3759
BAYVIEW CROSSING DST
405 LARCH CIR
WILMINGTON, DE 19804-2370
BEAVER BROOK CROSSING DST
405 LARCH CIR
WILMINGTON, DE 19804-2370
RETAILER
BEACH BLONDE BOUTIQUE
26330 GOVERNOR STOCKLEY RD GEORGETOWN, DE 19947-2570
BEACH STOP DELI LLC
98 RUDDER RD UNIT 3 MILLSBORO, DE 19966-666
BEADS BAGAN INC
13 E WELLINGTON MEWS
SMYRNA, DE 19977-3901
BEAUTIFUL NU HAIR COLLECTION
403 LARCH CIR
WILMINGTON, DE 19804-2370
BEAUTIFUL THINGS BY ANGELIQUE
21 BURNS WAY
NEWARK, DE 19702-5327
BEAUTY LINE INC
19 PENN MART CTR
NEW CASTLE, DE 19720-4206
BECHLER LISA R
LISA’S FANCIFUL FAUX FLORALS
120 DEVONSHIRE RD WILMINGTON, DE 19803-3002
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