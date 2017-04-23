April 23, 2017 by

Business licenses: April 23, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware for the purpose of raising revenue

MOVER

ANDERSON NATASHA C

B & N CARRIER SVCS

Advertisement

200 WILMINGTON AVE

NEW CASTLE, DE 19720-1431

ANTHONYS AUTOMOTIVE LLC

22 PARKWAY CIR STE 5

NEW CASTLE, DE 19720-4018

ARMSTRONG RELOCATION COMPANY LLC

20 E COMMONS BLVD

NEW CASTLE, DE 19720-1734

ADVERTISING AGENCY

ANNE TINGLE LLC

MS.SOCIAL

315 CEDAR ST

MILLSBORO, DE 19966-1902

MANUFACTURER

ANTONIOLI JOEL T JR

LULLA WOODWORKING

1 NEW CASTLE CT

OCEAN VIEW, DE 19970-9777

CONTRACTOR

APEX EXTERIORS, INC

497 BOWMAN RD

MILFORD, DE 19963-5353

ARTESIAN STORM WATER SERVICES

664 CHURCHMANS RD

NEWARK, DE 19702-1934

AUDAX PROPERTY SERVICES LLC.

2093 OLD KIRKWOOD RD

BEAR, DE 19701-2247

AVIT LLC

AVIT2, LLC

8403 SUNSTATE ST

TAMPA, FL 33634-1309

AYON CABLE TECHNOLOGY LLC

72 HOBART DR APT C2

NEWARK, DE 19713-4647

B & B CONTRACTORS

2284 BRYN ZION RD

SMYRNA, DE 19977-3895

WHOLESALER

APHRODITES OYSTERS INC

30 SPRING CREEK DR TOWNSEND, DE 19734-9053

AUTO EXCHANGE LLC

701 CORNELL DR UNIT F9

WILMINGTON, DE 19801-5791

COLLECTION AGENCY

ARC MANAGEMENT GROUP LLC

STE 505

1825 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7570

RETAILER

ASK THE CHICKEN DOCTOR-COM LLC

500 N BI STATE BLVD

DELMAR, DE 19940-1103

ASMA ENTERPRISE LLC

518 NEW CASTLE AVE

WILMINGTON, DE 19801-5820

AT BEST BOUTIQUE & MORE

9899 N DUPONT HWY

FELTON, DE 19943

BACOT LISA MARIE

STUNNING TRESSES

123 ASPEN DR

NEWARK, DE 19702-2865

PUBLIC UTILITY TAX

ATLANTIC BROADBAND ENTERPRISE LLC

1 PINE HILL DR STE 205

QUINCY, MA 02169-7485

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

ATLANTIC BUSINESS CONTRACTNG INC

6832 SHAWNEE RD

MILFORD, DE 19963-3429

ATLANTIC PARTNERS ACCOUNTING & F

1201 N ORANGE ST STE 7161 WILMINGTON, DE 19801-1197

AUDAX GROUP LLC

2021 MIDWEST RD STE 200 OAK BROOK, IL 60523-1370

AUGUST MICHAEL A

AUGUST RUBBISH REMOVAL

208 BIG WOODS RD

SMYRNA, DE 19977-3535

AURORA REIKI

506 N UNION ST

WILMINGTON, DE 19805-3028

AYON LANDSCAPING & HARDSCAPING

313 ORINDA DR

WILMINGTON, DE 19804-1115

B & A AUTOREPAIR LLC

1697 S DUPONT HWY UNIT 4E SAINT GEORGES, DE 19733-2038

B & D TANS WILMINGTON LLC

B-TAN

3100 NAAMANS RD STE 3&4 WILMINGTON, DE 19810-2100

B.U. MURPHY APPRAISALS LLC

36552 DAY LILY PKWY

SELBYVILLE, DE 19975-3743

BACKFIN LLC

37168 GEORGIA DR

FRANKFORD, DE 19945-3648

MOTOR VEHICLE DEALER

AUTO EXCHANGE LLC

701 CORNELL DR UNIT F9

WILMINGTON, DE 19801-5791

COMMERCIAL LESSOR

BANNING SEAFORD LLC

50 FALLON AVE

SEAFORD, DE 19973-1578

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