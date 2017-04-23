Business licenses: April 23, 2017
Editor’s note: Business licenses are issued by the State of Delaware for the purpose of raising revenue
MOVER
ANDERSON NATASHA C
B & N CARRIER SVCS
200 WILMINGTON AVE
NEW CASTLE, DE 19720-1431
ANTHONYS AUTOMOTIVE LLC
22 PARKWAY CIR STE 5
NEW CASTLE, DE 19720-4018
ARMSTRONG RELOCATION COMPANY LLC
20 E COMMONS BLVD
NEW CASTLE, DE 19720-1734
ADVERTISING AGENCY
ANNE TINGLE LLC
MS.SOCIAL
315 CEDAR ST
MILLSBORO, DE 19966-1902
MANUFACTURER
ANTONIOLI JOEL T JR
LULLA WOODWORKING
1 NEW CASTLE CT
OCEAN VIEW, DE 19970-9777
CONTRACTOR
APEX EXTERIORS, INC
497 BOWMAN RD
MILFORD, DE 19963-5353
ARTESIAN STORM WATER SERVICES
664 CHURCHMANS RD
NEWARK, DE 19702-1934
AUDAX PROPERTY SERVICES LLC.
2093 OLD KIRKWOOD RD
BEAR, DE 19701-2247
AVIT LLC
AVIT2, LLC
8403 SUNSTATE ST
TAMPA, FL 33634-1309
AYON CABLE TECHNOLOGY LLC
72 HOBART DR APT C2
NEWARK, DE 19713-4647
B & B CONTRACTORS
2284 BRYN ZION RD
SMYRNA, DE 19977-3895
WHOLESALER
APHRODITES OYSTERS INC
30 SPRING CREEK DR TOWNSEND, DE 19734-9053
AUTO EXCHANGE LLC
701 CORNELL DR UNIT F9
WILMINGTON, DE 19801-5791
COLLECTION AGENCY
ARC MANAGEMENT GROUP LLC
STE 505
1825 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7570
RETAILER
ASK THE CHICKEN DOCTOR-COM LLC
500 N BI STATE BLVD
DELMAR, DE 19940-1103
ASMA ENTERPRISE LLC
518 NEW CASTLE AVE
WILMINGTON, DE 19801-5820
AT BEST BOUTIQUE & MORE
9899 N DUPONT HWY
FELTON, DE 19943
BACOT LISA MARIE
STUNNING TRESSES
123 ASPEN DR
NEWARK, DE 19702-2865
PUBLIC UTILITY TAX
ATLANTIC BROADBAND ENTERPRISE LLC
1 PINE HILL DR STE 205
QUINCY, MA 02169-7485
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
ATLANTIC BUSINESS CONTRACTNG INC
6832 SHAWNEE RD
MILFORD, DE 19963-3429
ATLANTIC PARTNERS ACCOUNTING & F
1201 N ORANGE ST STE 7161 WILMINGTON, DE 19801-1197
AUDAX GROUP LLC
2021 MIDWEST RD STE 200 OAK BROOK, IL 60523-1370
AUGUST MICHAEL A
AUGUST RUBBISH REMOVAL
208 BIG WOODS RD
SMYRNA, DE 19977-3535
AURORA REIKI
506 N UNION ST
WILMINGTON, DE 19805-3028
AYON LANDSCAPING & HARDSCAPING
313 ORINDA DR
WILMINGTON, DE 19804-1115
B & A AUTOREPAIR LLC
1697 S DUPONT HWY UNIT 4E SAINT GEORGES, DE 19733-2038
B & D TANS WILMINGTON LLC
B-TAN
3100 NAAMANS RD STE 3&4 WILMINGTON, DE 19810-2100
B.U. MURPHY APPRAISALS LLC
36552 DAY LILY PKWY
SELBYVILLE, DE 19975-3743
BACKFIN LLC
37168 GEORGIA DR
FRANKFORD, DE 19945-3648
MOTOR VEHICLE DEALER
AUTO EXCHANGE LLC
701 CORNELL DR UNIT F9
WILMINGTON, DE 19801-5791
COMMERCIAL LESSOR
BANNING SEAFORD LLC
50 FALLON AVE
SEAFORD, DE 19973-1578
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