April 15, 2017 by

Business licenses: April 15, 2017

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

ANCHOR ALLIANCE GROUP

240 N JAMES ST STE B2 

WILMINGTON, DE 19804-3172

 ANCHORS AWEIGH ENTER

AINMENT LLC

37959 WILLIAM CHANDLER BLVD 

OCEAN VIEW, DE 19970-2818

ANDERSEN SLEATER SIANNI LLC

2 MILL RD STE 202

WILMINGTON, DE 19806-2184

ANDREW WAYNE SAVAGE SR

DIRECT CREDIT REPAIR SOLUT 2 VANDEVER AVE # 1 

WILMINGTON, DE 19802-4220

ANDREWS THEODORE F III

BODADDY’’S DIESEL AND AU 1321 MIDDLEFORD RD STE B SEAFORD, DE 19973-3666

ANEXINET CORP

4 SENTRY PKWY STE 300 

BLUE BELL, PA 19422-2327

ANGEL’S TOUCH HOME CARE LLC.

369 NORMAN DR 

NEWARK, DE 19702-2396

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

ANCHOR ALLIANCE GROUP

240 N JAMES ST STE B2 

WILMINGTON, DE 19804-3172

 ANCHORS AWEIGH ENTER

AINMENT LLC

37959 WILLIAM CHANDLER BLVD 

OCEAN VIEW, DE 19970-2818

ANDERSEN SLEATER SIANNI LLC

2 MILL RD STE 202

WILMINGTON, DE 19806-2184

ANDREW WAYNE SAVAGE SR

DIRECT CREDIT REPAIR SOLUT 2 VANDEVER AVE # 1 

WILMINGTON, DE 19802-4220

ANDREWS THEODORE F III

BODADDY’’S DIESEL AND AU 1321 MIDDLEFORD RD STE B SEAFORD, DE 19973-3666

ANEXINET CORP

4 SENTRY PKWY STE 300 

BLUE BELL, PA 19422-2327

ANGEL’S TOUCH HOME CARE LLC.

369 NORMAN DR 

NEWARK, DE 19702-2396

ANGELA EVANS

124 HENRY DR

MAGNOLIA, DE 19962-2028

ANIYAJAZZ

35 WELLSPRING DR

 BEAR, DE 19701-1360

APCT CONSULTING LLC

3 MOSSY LN

ACTON, MA 01720-7759

APN CONSULTINGINC

1100 CORNWALL RD STE 205 MONMOUTH JCT, NJ 08852-2441

APPLIED RESEARCH ASSOCIATES INC

4300 SAN MATEO BLVD. NE

STE A220 

ALBUQUERQUE, NM 87110-1295

APTARA INC

3110 FAIRVIEW PARK DR STE 900 FALLS CHURCH, VA 22042-4534

ARBOR POINT RENTAL CO LLC

102 LARCH CIR STE 301 

WILMINGTON, DE 19804-2371

ARCANUS LLC

18464 PLANTATIONS BLVD 

LEWES, DE 19958-4686

ARMSTRONG ROBERT W

RWA SERVICES

2220 BLACKISTON RD

 CLAYTON, DE 19938-2316

ASBURY INTERNATIONAL

111 ASBURY LOOP

MIDDLETOWN, DE 19709-8655

ASHTANGA YOGA 302

8283 DUPONT BLVD 

LINCOLN, DE 19960-3243

     RETAILER

ANDERSON JULIE

THE WISTERIA VINE

THE MERCANTILE 109 UNION ST MILTON, DE 19968

ANULYFE COMPANY

2207 CONCORD PIKE STE 577 WILMINGTON, DE 19803-2908

AS SEEN ON TV

110 N DUPONT HWY

NEW CASTLE, DE 19720-3102

AS THEY GROW KID’S CONSIGNMENT

400 OGLETOWN RD 

NEWARK, DE 19711-5402

 ASHLEY GRAY DESIGNS

22246 CALLAWAY AVE 

SEAFORD, DE 19973-5603

MOVER

ANDERSON NATASHA C

B & N CARRIER SVCS

200 WILMINGTON AVE

NEW CASTLE, DE 19720-1431

 

 

 

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