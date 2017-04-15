Business licenses: April 15, 2017
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
ANCHOR ALLIANCE GROUP
240 N JAMES ST STE B2
WILMINGTON, DE 19804-3172
ANCHORS AWEIGH ENTER
AINMENT LLC
37959 WILLIAM CHANDLER BLVD
OCEAN VIEW, DE 19970-2818
ANDERSEN SLEATER SIANNI LLC
2 MILL RD STE 202
WILMINGTON, DE 19806-2184
ANDREW WAYNE SAVAGE SR
DIRECT CREDIT REPAIR SOLUT 2 VANDEVER AVE # 1
WILMINGTON, DE 19802-4220
ANDREWS THEODORE F III
BODADDY’’S DIESEL AND AU 1321 MIDDLEFORD RD STE B SEAFORD, DE 19973-3666
ANEXINET CORP
4 SENTRY PKWY STE 300
BLUE BELL, PA 19422-2327
ANGEL’S TOUCH HOME CARE LLC.
369 NORMAN DR
NEWARK, DE 19702-2396
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
ANCHOR ALLIANCE GROUP
240 N JAMES ST STE B2
WILMINGTON, DE 19804-3172
ANCHORS AWEIGH ENTER
AINMENT LLC
37959 WILLIAM CHANDLER BLVD
OCEAN VIEW, DE 19970-2818
ANDERSEN SLEATER SIANNI LLC
2 MILL RD STE 202
WILMINGTON, DE 19806-2184
ANDREW WAYNE SAVAGE SR
DIRECT CREDIT REPAIR SOLUT 2 VANDEVER AVE # 1
WILMINGTON, DE 19802-4220
ANDREWS THEODORE F III
BODADDY’’S DIESEL AND AU 1321 MIDDLEFORD RD STE B SEAFORD, DE 19973-3666
ANEXINET CORP
4 SENTRY PKWY STE 300
BLUE BELL, PA 19422-2327
ANGEL’S TOUCH HOME CARE LLC.
369 NORMAN DR
NEWARK, DE 19702-2396
ANGELA EVANS
124 HENRY DR
MAGNOLIA, DE 19962-2028
ANIYAJAZZ
35 WELLSPRING DR
BEAR, DE 19701-1360
APCT CONSULTING LLC
3 MOSSY LN
ACTON, MA 01720-7759
APN CONSULTINGINC
1100 CORNWALL RD STE 205 MONMOUTH JCT, NJ 08852-2441
APPLIED RESEARCH ASSOCIATES INC
4300 SAN MATEO BLVD. NE
STE A220
ALBUQUERQUE, NM 87110-1295
APTARA INC
3110 FAIRVIEW PARK DR STE 900 FALLS CHURCH, VA 22042-4534
ARBOR POINT RENTAL CO LLC
102 LARCH CIR STE 301
WILMINGTON, DE 19804-2371
ARCANUS LLC
18464 PLANTATIONS BLVD
LEWES, DE 19958-4686
ARMSTRONG ROBERT W
RWA SERVICES
2220 BLACKISTON RD
CLAYTON, DE 19938-2316
ASBURY INTERNATIONAL
111 ASBURY LOOP
MIDDLETOWN, DE 19709-8655
ASHTANGA YOGA 302
8283 DUPONT BLVD
LINCOLN, DE 19960-3243
RETAILER
ANDERSON JULIE
THE WISTERIA VINE
THE MERCANTILE 109 UNION ST MILTON, DE 19968
ANULYFE COMPANY
2207 CONCORD PIKE STE 577 WILMINGTON, DE 19803-2908
AS SEEN ON TV
110 N DUPONT HWY
NEW CASTLE, DE 19720-3102
AS THEY GROW KID’S CONSIGNMENT
400 OGLETOWN RD
NEWARK, DE 19711-5402
ASHLEY GRAY DESIGNS
22246 CALLAWAY AVE
SEAFORD, DE 19973-5603
MOVER
ANDERSON NATASHA C
B & N CARRIER SVCS
200 WILMINGTON AVE
NEW CASTLE, DE 19720-1431
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