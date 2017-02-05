February 5, 2017 by

Business licenses: Feb. 5, 2017

Editor’s note: Business licenses are issued by the Delaware Division of Revenue as a revenue-raising tool.

 RETAILER

HALL PERRY JR 

1417 W 4TH ST 

WILMINGTON, DE  19805-3509  

 

HARDY DEVELOPMENT INC 

HARDY’’S SELF STORAGE 

36941 DUPONT BLVD 

SELBYVILLE, DE  19975-3011  

 

PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES

 

HARDY DEVELOPMENT INC 

HARDY’’S SELF STORAGE 

36941 DUPONT BLVD 

SELBYVILLE, DE  19975-3011  

 

HARRIS-JONES STAFFING RECRUITING 

39 SPRUANCE RD 

DOVER, DE  19901-4062

 

HECKLER LIJIA Z 

MILD THERAPY 

105 DELAPLANE AVE 

NEWARK, DE  19711-4713       

 

HEWITT ZOE A 

605 N MARKET ST 

WILMINGTON, DE  19801-3166

 

HHL SUB CORP 

1201 N ORANGE ST STE 700 

WILMINGTON, DE  19801-1186

 

HIGHPOINT ENTERPRISE INC 

HPE.IO 

5301 LIMESTONE RD STE 204 

WILMINGTON, DE  19808-1265

 

HISTORY ASSOCIATES INCORPORATED 

300 N STONESTREET AVE 

ROCKVILLE, MD  20850-1655 

 

HOMELAND SAFETY & SECURITY 

25421 PAINE ST 

DAMASCUS, MD  20872-2349

 

HOUSE OF CHAMPS 

7852 S DUPONT HWY STE 2F 

FELTON, DE  19943-5710

 

HUBER HOME SERVICES LLC 

D\B/A HUBER THE HANDYMAN 

26400 PINE CONE DR 

MILLSBORO, DE  19966-5814

 

HURLEY CONSULTING INC 

619 NEW YORK AVE 

CLAYMONT, DE  19703-1957

 

IDEAL PRACTICE MGT GROUP DE 

SEAFORD AUDIOLOGY 

24488 SUSSEX HIGHWAY SUITE 4 

MOUNTAIN LKS, NJ  07046

 

IMAGES SALON INC 

411 SOUTH RIDGE AVE. 

MIDDLETOWN, DE  19709

 

INFRASTRUCTURE ENGINEERS INC 

2121 OLD HICKORY TREE RD 

SAINT CLOUD, FL  34772-8937

 

INNOVENT GLOBAL, INC. 

1818 S AUSTRALIAN AVE STE 230 

WEST PALM BCH, FL  33409-6451

 

INTELLIBEE INC 

2000 TOWN CTR STE 1900 

SOUTHFIELD, MI  48075-1152

 

JACKSON CHRISTOPHER A 

JACKSON MASSAGE AND CFT 

124 WREN WAY 

NEWARK, DE  19711-8330       

 

JALLOH MEDIA 

108 THOMPSON LN APT H10 

NASHVILLE, TN  37211-2446

 

JAM II SERVICES 

83 S LONGWOOD LN 

CLAYTON, DE  19938-1934

 

JAMESON LAWRENCE D 

ELITE COMPUTER BACKUP 

203 WEINER AVE 

HARRINGTON, DE  19952-1138

 

JOHNSON CHRISTOPHER L 

TARHEEL TRANSPORTATION 

5829 JUDITH RD 

CLAYTON, DE  19938-2833

 

JONES DONNA M 

RESTORING LIVES 

6 COLESBERY DR 

NEW CASTLE, DE  19720-3202

 

CONTRACTOR

 

HARRIS PAUL A 

HARRIS CONSTRUCTION 

1078 CORNER KETCH RD 

NEWARK, DE  19711-2305       

 

HIGHLAND RENOVATIONS 

215 OLD PADONIA RD STE B 

COCKEYSVILLE, MD  21030-4940

 

HOLMES ROOFING LLC 

32641 W CARTERET CT 

MILLSBORO, DE  19966-4828  

 

 

HOPKINS COLBY T 

C AND M 

21 CARDIFF ROAD 

LEWES, DE  19958 

 

HUBER HOME SERVICES LLC 

D\B/A HUBER THE HANDYMAN 

26400 PINE CONE DR 

MILLSBORO, DE  19966-5814 

 

RESTAURANT

 

J’S EXPRESSO BAR & LOUNGE 

11290 TRUSSUM POND RD 

LAUREL, DE  19956-4592  

 

WHOLESALER

 

JARRON BURTON 

26487 BURTON BLF 

MILLSBORO, DE  19966-3476  

 

JOYN 

26 BEACON ST APT 21D 

BURLINGTON, MA  01803-3809                

 

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