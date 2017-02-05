Business licenses: Feb. 5, 2017
Editor’s note: Business licenses are issued by the Delaware Division of Revenue as a revenue-raising tool.
RETAILER
HALL PERRY JR
1417 W 4TH ST
WILMINGTON, DE 19805-3509
HARDY DEVELOPMENT INC
HARDY’’S SELF STORAGE
36941 DUPONT BLVD
SELBYVILLE, DE 19975-3011
PROFESSIONAL/PERSONAL SERVICES
HARDY DEVELOPMENT INC
HARDY’’S SELF STORAGE
36941 DUPONT BLVD
SELBYVILLE, DE 19975-3011
HARRIS-JONES STAFFING RECRUITING
39 SPRUANCE RD
DOVER, DE 19901-4062
HECKLER LIJIA Z
MILD THERAPY
105 DELAPLANE AVE
NEWARK, DE 19711-4713
HEWITT ZOE A
605 N MARKET ST
WILMINGTON, DE 19801-3166
HHL SUB CORP
1201 N ORANGE ST STE 700
WILMINGTON, DE 19801-1186
HIGHPOINT ENTERPRISE INC
HPE.IO
5301 LIMESTONE RD STE 204
WILMINGTON, DE 19808-1265
HISTORY ASSOCIATES INCORPORATED
300 N STONESTREET AVE
ROCKVILLE, MD 20850-1655
HOMELAND SAFETY & SECURITY
25421 PAINE ST
DAMASCUS, MD 20872-2349
HOUSE OF CHAMPS
7852 S DUPONT HWY STE 2F
FELTON, DE 19943-5710
HUBER HOME SERVICES LLC
D\B/A HUBER THE HANDYMAN
26400 PINE CONE DR
MILLSBORO, DE 19966-5814
HURLEY CONSULTING INC
619 NEW YORK AVE
CLAYMONT, DE 19703-1957
IDEAL PRACTICE MGT GROUP DE
SEAFORD AUDIOLOGY
24488 SUSSEX HIGHWAY SUITE 4
MOUNTAIN LKS, NJ 07046
IMAGES SALON INC
411 SOUTH RIDGE AVE.
MIDDLETOWN, DE 19709
INFRASTRUCTURE ENGINEERS INC
2121 OLD HICKORY TREE RD
SAINT CLOUD, FL 34772-8937
INNOVENT GLOBAL, INC.
1818 S AUSTRALIAN AVE STE 230
WEST PALM BCH, FL 33409-6451
INTELLIBEE INC
2000 TOWN CTR STE 1900
SOUTHFIELD, MI 48075-1152
JACKSON CHRISTOPHER A
JACKSON MASSAGE AND CFT
124 WREN WAY
NEWARK, DE 19711-8330
JALLOH MEDIA
108 THOMPSON LN APT H10
NASHVILLE, TN 37211-2446
JAM II SERVICES
83 S LONGWOOD LN
CLAYTON, DE 19938-1934
JAMESON LAWRENCE D
ELITE COMPUTER BACKUP
203 WEINER AVE
HARRINGTON, DE 19952-1138
JOHNSON CHRISTOPHER L
TARHEEL TRANSPORTATION
5829 JUDITH RD
CLAYTON, DE 19938-2833
JONES DONNA M
RESTORING LIVES
6 COLESBERY DR
NEW CASTLE, DE 19720-3202
CONTRACTOR
HARRIS PAUL A
HARRIS CONSTRUCTION
1078 CORNER KETCH RD
NEWARK, DE 19711-2305
HIGHLAND RENOVATIONS
215 OLD PADONIA RD STE B
COCKEYSVILLE, MD 21030-4940
HOLMES ROOFING LLC
32641 W CARTERET CT
MILLSBORO, DE 19966-4828
HOPKINS COLBY T
C AND M
21 CARDIFF ROAD
LEWES, DE 19958
HUBER HOME SERVICES LLC
D\B/A HUBER THE HANDYMAN
26400 PINE CONE DR
MILLSBORO, DE 19966-5814
RESTAURANT
J’S EXPRESSO BAR & LOUNGE
11290 TRUSSUM POND RD
LAUREL, DE 19956-4592
WHOLESALER
JARRON BURTON
26487 BURTON BLF
MILLSBORO, DE 19966-3476
JOYN
26 BEACON ST APT 21D
BURLINGTON, MA 01803-3809
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